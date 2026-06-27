YouTube Shorts получит долгожданную функцию: ролики можно будет просматривать ещё быстрее

YouTube обновляет раздел Shorts и вводит ряд изменений, которые должны предоставить пользователям больше возможностей для управления короткими видео. Часть нововведений касается интерфейса, часть — способа просмотра и рекомендаций.

Что изменится в YouTube Shorts

Одной из главных новинок станет возможность ускорить воспроизведение Shorts в 2 раза. Для этого нужно будет просто прижать палец к экрану — подобный механизм уже работает в обычных видео на YouTube.

Режим «чистого экрана» в YouTube Shorts (источник: Google)

Эта функция может оказаться особенно полезной после того, как продолжительность роликов в Shorts была увеличена — до 3 минут. Теперь пользователи смогут быстрее просматривать ролики, если не хотят тратить на них много времени.

Кроме того, в Shorts появится режим «чистого экрана». Он убирает лишние элементы управления и оставляет минимальный интерфейс с индикатором прогресса, чтобы видео не перекрывали кнопки и подсказки. Включить режим можно будет в настройках воспроизведения.

YouTube также упростит отключение звука — для этого потребуется всего два нажатия.

Опция «Не интересует» в YouTube Shorts (источник: Google)

Еще одно изменение коснется реакций. Иконку «лайк» заменят на сердечко, благодаря чему Shorts станут ещё больше похожими на TikTok. При этом кнопка «дизлайк» исчезнет. Вместо неё пользователям будут предлагаться варианты «Не интересно» и «Не рекомендовать этот канал».

По замыслу YouTube, такие действия должны более точно влиять на рекомендации и помогать алгоритмам лучше понимать, какие видео не стоит показывать конкретному пользователю.

Обновления будут запускаться постепенно, поэтому новые функции могут появиться не у всех одновременно. Ожидается, что развертывание продлится в течение ближайших недель.