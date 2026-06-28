В «Резерв+» запущена функция для устранения проблемного статуса военнообязанных

Военнообязанные, у которых в приложении «Резерв+» отображается статус «проблемный» из-за нарушения правил воинского учета, могут подать запрос на проверку и исправление данных онлайн. Для этого в приложении предусмотрена функция «Исправить данные онлайн».

Речь идет не об автоматической отмене розыска одним нажатием кнопки, а о дистанционном запросе на уточнение информации в реестре «Оберег». После подачи такого запроса ответственные органы должны проверить данные и, если информация подтвердится, обновить статус пользователя.

В Министерстве обороны ранее поясняли, что «Резерв+» постепенно расширяет возможности работы с военно-учетными данными. В частности, в приложении можно просмотреть электронный военно-учетный документ, получать уведомления об изменениях в реестре, а также подавать запросы на исправление неточностей.

Когда поможет онлайн-запрос

Функция «Исправить данные онлайн» может пригодиться, если в реестре отображается неверный статус, в персональных данных есть ошибки, не обновилась информация о бронировании или отсрочке, либо человек уже устранил нарушение, но в приложении по-прежнему видит соответствующее уведомление.

Чтобы подать запрос, необходимо авторизоваться в «Резерв+», открыть меню рядом с электронным военно-учетным документом и перейти в раздел исправления данных. После этого пользователь выбирает соответствующую категорию проблемы и отправляет запрос на проверку.

Когда придется обращаться в ТЦК

Если удаленное исправление не сработает или данные потребуют дополнительного подтверждения, военнообязанному придется лично обратиться в ТЦК и СП. С собой следует иметь паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, а также документы, подтверждающие бронирование, отсрочку или другие основания для изменения статуса.

В Минобороны также отмечают: если приложение показывает нарушение правил воинского учета, лучше не игнорировать этот статус, а как можно скорее выяснить причину — онлайн через «Резерв+» или непосредственно в ТЦК.