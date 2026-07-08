Google займет часть места на Диске: изменения коснутся владельцев Android-смартфонов

Google решила изменить правила использования облачного хранилища для владельцев Android-смартфонов. Начиная с 7 июля 2026 года, данные из резервных копий Android-устройств начнут учитываться в общем лимите места в аккаунте Google. Для новых пользователей это правило вступит в силу сразу, а для существующих аккаунтов изменения будут вводиться постепенно в течение ближайших месяцев.

Что именно изменится

Раньше в лимит хранилища учитывались преимущественно фото, видео и медиафайлы, сохраненные в Google Фото или полученные через MMS. Теперь Google начнет учитывать больше данных из резервной копии смартфона. Речь идет, в частности, о:

историю звонков;

SMS и MMS;

настройка устройства;

данные установленных приложений;

другие элементы резервной копии Android.

По оценкам Google, в среднем такое изменение приведет к увеличению занимаемого места в аккаунте примерно на 40 МБ. На первый взгляд, это немного, но для пользователей, у которых бесплатные 15 ГБ уже почти заполнены, даже небольшое увеличение может стать неприятным сюрпризом.

Что с этим можно сделать

Наряду с новыми правилами Google обещает предоставить пользователям больше контроля над резервным копированием. Владельцы Android-смартфонов смогут самостоятельно выбирать, какие именно данные и приложения следует хранить в облаке, а какие можно не включать в резервную копию.

Это означает, что пользователям не обязательно сразу переходить на платную подписку Google One. Сначала стоит проверить, что именно занимает место в аккаунте, удалить ненужные файлы, старые фото, большие видео или отключить резервное копирование данных, которые не являются важными.

Напомним, что бесплатная учетная запись Google обычно предоставляет до 15 ГБ места, которое используется совместно для Gmail, Google Диска и Google Фото. Дополнительное место доступно в рамках платных тарифных планов Google One.