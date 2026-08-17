One UI 9.5 сделает интерфейс Samsung «стеклянным»: первые подробности обновления для Galaxy S27

Samsung пока продолжает развертывать One UI 9, а в сети уже появились первые подробности о следующем крупном обновлении. Инсайдер Фахад Али Джавед, получивший доступ к внутренней тестовой сборке, показал в X, как будет выглядеть One UI 9.5 — и ключевым словом этого релиза, похоже, станет «стекло».

Ключевое изменение носит чисто визуальный характер: в интерфейсе будет гораздо шире использоваться эффект блестящего стекла по краям элементов — виджетов, плавающих панелей вкладок и других компонентов оболочки. Дополнят картину едва заметные тени, призванные создать ощущение глубины и многослойности интерфейса. Если это звучит знакомо — так и есть: направление явно вдохновлено дизайн-языком Liquid Glass, который Apple представила в iOS 26 ещё в прошлом году. Впрочем, упрекать Samsung в подражании отдельно не имеет смысла — «стеклянную» эстетику Apple сейчас в той или иной степени перенимают практически все производители Android-оболочек.

В утечке нашлось и кое-что более практичное, чем блики. На панели вкладок появится отдельный значок поиска — по крайней мере, в приложении «Телефон» его уже заметили. А самая полезная новинка — блокировка приложений через контекстное меню: длительное нажатие на иконку — и приложение закрыто от посторонних глаз. Причём этот механизм интегрирован со стандартной разблокировкой экрана, поэтому придумывать и запоминать отдельный пароль не придётся — телефон будет открывать защищённые приложения тем же отпечатком или лицом.

Техническая платформа обновления — Android 17. One UI 9.5, по традиции, дебютирует вместе с флагманской серией Galaxy S27 в первом квартале 2027 года, после чего обновление постепенно будет распространяться на более старые модели — сначала на складные Z Fold 8 и Z Flip 8, затем — на средний класс и бюджетные модели. Привычное предупреждение в отношении утечек тоже в силе: до релиза ещё далеко, и часть показанного может измениться или вообще не дожить до финальной версии.

Напомним, с текущим поколением оболочки не всё так гладко: ранее мы писали, что One UI 9 на базе Android 17 обошла стороной Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4 — для этих моделей последней версией останется One UI 8.5.