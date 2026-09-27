McDonald’s тестирует рекламу сторонних брендов на экранах McDrive

Об эксперименте сообщило агентство Bloomberg, которому представитель сети подтвердил проведение тестирования в отдельных ресторанах, принадлежащих непосредственно компании. По словам представителей McDonald’s, цель пилотного проекта — проверить, будет ли контент после покупки полезен или интересен для посетителей.

Впоследствии компания раскрыла масштабы проекта: в августе рекламную сеть начали тестировать в 450 собственных заведениях в США. Об этом руководство сообщило на встрече с инвесторами 23 сентября, пишет Marketing Dive. Таким образом, речь идет о части более широкого рекламного бизнеса McDonald’s Media Network.

Реклама во время ожидания заказа

В формате drive-thru водители заказывают еду, не выходя из автомобиля. После оформления заказа на цифровом экране могут отображаться рекламные объявления сторонних брендов в течение паузы перед получением заказа.

Для McDonald’s это возможность зарабатывать на уже установленных экранах и взаимодействии с посетителями. Клиент пользуется привычным сервисом, а рекламодатель получает дополнительную площадь для показа своих предложений.

Планы компании выходят за пределы автомобильных полос движения. В перспективе McDonald’s Media Network должна охватить приложение, киоски самообслуживания и другие цифровые экраны ресторанов. Руководство рассчитывает превратить это направление в миллиардный бизнес, однако пока это лишь заявленная цель.

Параллельно с этим сеть развивает искусственный интеллект

Рекламный проект появился на фоне более широкого обновления цифровых сервисов McDonald’s. В своей стратегии NEXT компания подтвердила планы по масштабированию платформы ArchIQ на базе генеративного искусственного интеллекта.

Её внедрение связывают с упрощением ресторанных операций, модернизацией заведений и повышением эффективности работы. В то же время рекламный пилотный проект и автоматизация обслуживания остаются отдельными направлениями развития сети.

McDonald’s ежедневно обслуживает более 70 млн клиентов по всему миру. Такая аудитория открывает значительные возможности для рекламного бизнеса, но текущее тестирование в США пока не означает запуска сторонней рекламы во всех ресторанах или на других рынках.