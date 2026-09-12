Названы лучшие альтернативы складным iPhone Duo: некоторые из них дешевле и обладают лучшими характеристиками

Первый складной смартфон Apple только готовится к началу продаж, но покупателям уже есть из чего выбирать. GSMArena обратила внимание на три модели с похожим широким форм-фактором: Samsung Galaxy Z Fold8, Xiaomi 18 Fold и Huawei Pura X Max.

Сам iPhone Duo оснащён 5,4-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым складным OLED-дисплеем. В сложенном состоянии его толщина составляет 11,3 мм, а вес — довольно внушительные 254 г. Apple оценила базовую версию с 256 ГБ памяти в $1999, или примерно 88,8 тыс. грн по актуальному курсу.

Samsung Galaxy Z Fold8 — самая очевидная альтернатива

Ближайшим конкурентом iPhone Duo можно считать Galaxy Z Fold8. Samsung также перешла на более широкий формат: диагональ внешнего дисплея составляет около 5,5 дюйма, а внутреннего — около 7,8 дюйма.

При этом Samsung заметно легче и тоньше:

толщина — 9,7 мм против 11,3 мм у iPhone Duo;

масса — 201 г против 254 г;

аккумулятор — 4800 мА·ч;

проводная зарядка — 45 Вт;

беспроводное — 20 Вт.

Цены в США начинаются с 1899 долларов — примерно 84,4 тыс. грн. То есть даже официальная стартовая цена немного ниже, чем у iPhone Duo.

Для украинского покупателя именно Samsung в настоящее время представляется наиболее практичной альтернативой среди Android-устройств, поскольку другие интересные модели в гораздо большей степени зависят от неофициального импорта.

Xiaomi 18 Fold впечатляет аккумулятором и камерами

С технической точки зрения ещё более интересно выглядит Xiaomi 18 Fold. Смартфон оснащён внешним экраном диагональю 5,38 дюйма и внутренним — 7,58 дюйма, весит 219 г и имеет толщину 10,7 мм.

Главное преимущество Xiaomi — аппаратное обеспечение. Здесь установлен аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Камеры также выглядят более солидно:

основная — 200 Мп;

телеобъектив — 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом;

сверхширокоугольная — 50 Мп.

Цена в Китае начинается с 10 999 юаней — примерно 72,9 тыс. грн. Проблема в том, что Xiaomi 18 Fold пока ориентирован именно на китайский рынок, поэтому перед покупкой в Украине придется учитывать прошивку, гарантию и поддержку необходимых частот мобильной связи.

Huawei Pura X Max — ещё один необычный вариант

Третья альтернатива — Huawei Pura X Max. Именно Huawei одной из первых начала экспериментировать с широкими складными смартфонами.

Модель оснащена 5,4-дюймовым внешним и 7,7-дюймовым внутренним дисплеем. Толщина составляет 11,5 мм, вес — 229 г. Аккумулятор емкостью 5300 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 66 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводным способом.

Особого внимания заслуживает камера с 50-мегапиксельным перископическим телефото и 3,5-кратным оптическим приближением. Стартовая цена в Китае такая же, как у Xiaomi, — 10 999 юаней.

Однако для Украины Pura X Max — еще менее очевидный выбор: официально эта модель продается преимущественно в Китае, а отсутствие сервисов Google для многих пользователей остается серьезным ограничением.

В итоге iPhone Duo далеко не выглядит бесспорным лидером по «железу». Xiaomi предлагает более емкий аккумулятор и более мощный набор камер, Samsung — значительно более легкий и тонкий корпус, а Huawei — мощный телеобъектив и собственный широкий форм-фактор. Главным преимуществом Apple, в свою очередь, остаются iOS, интеграция с экосистемой компании и поддержка Apple Pencil.