Боеприпас, которому не нужны ни GPS, ни лазерная подсветка: OKSI представила «умные» головки самонаведения

Компания OKSI представила новую линейку интеллектуальных головок самонаведения. Они способны наводить боеприпасы без использования GPS, лазерной подсветки цели и радиосвязи с оператором. Все ключевые задачи выполняет бортовая электроника самого боеприпаса.

Проблема, которую разработчики пытаются решить, хорошо известна: в современных конфликтах противник подавляет навигацию и каналы связи, и оружие, зависящее от внешних сигналов, теряет точность. Для Украины это давно не теория: средства радиоэлектронной борьбы регулярно затрудняют применение высокоточных боеприпасов со спутниковой навигацией.

В головках OKSI объединены электрооптические и инфракрасные датчики с бортовым компьютером. Алгоритмы компьютерного зрения самостоятельно распознают цели и, по заявлению компании, работают в широком диапазоне скоростей: от дозвуковых до гиперзвуковых. Поддерживается режим «захвата после запуска»: боеприпас может искать цель уже в полете, а не только по предварительному указанию. Несколько боеприпасов могут поражать разные цели в быстрой последовательности, причем каждый ведет свою цель без постоянной лазерной подсветки. Это снижает нагрузку на самолеты и наземные подразделения, обеспечивающие удар.

Генеральный директор OKSI Крис Холмсперкер пояснил, что радиоэлектронная борьба выявила слабые места системы наведения, зависящей от сигналов, а новая головка пассивно удерживает захваченную цель. Кроме того, система решает задачи позиционирования и навигации в условиях, когда спутниковый сигнал недоступен.

Разработчики использовали открытую архитектуру, принятую в оборонных программах США. Компоненты можно менять без переработки всей системы: датчики и вычислительное оборудование подбираются под конкретные задачи, а программное обеспечение обновляется отдельно. По данным OKSI, боеголовки пригодны для борьбы с дронами, морских операций, ударов по наземным целям, непрямого огня и перехвата, а их габариты, масса, энергопотребление и стоимость должны быть небольшими. Компания позиционирует продукт как готовый к производству, но не называет конкретных боеприпасов, которые будут оснащены такими боеголовками.