Смартфоны Samsung после обновления до One UI 9 стали заряжаться медленнее: что говорят пользователи

После того как Samsung начала рассылать обновление One UI 9, в сети появились жалобы на более медленную зарядку. Владельцы смартфонов пишут об этом на Reddit, Weibo и в сообществе Samsung Members. По их словам, после установки прошивки устройства получают меньшую мощность, а значит, аккумулятор заряжается дольше. Чаще всего жалуются те, кто пользуется устройствами, выпущенными до серии Galaxy S26.

Причина пока неизвестна, а Samsung ситуацию не комментировала. Часть пользователей предполагает, что компания могла сознательно ограничить мощность зарядки, чтобы уменьшить нагрев и дополнительно защитить аккумулятор. Эта версия появилась на фоне сообщений о возгорании Galaxy S25+, но это лишь догадки. Не исключено и другое: после обновления система выполняет дополнительные фоновые настройки, из-за чего возрастает нагрузка и нагрев, и зарядка ограничивается из-за температуры.

Такая история не нова. После обновления до One UI 6.1 в 2024 году владельцы Galaxy S23 и Fold 5 тоже жаловались, что зарядка «застряла» примерно на 15 Вт. Тогда SamMobile проверил S23 и выяснил, что телефон заряжается как и раньше, примерно на 20 Вт, а скорость естественным образом снижается по мере заполнения аккумулятора. Поэтому часть жалоб могла быть связана с уровнем заряда в момент измерения. Будет ли так же и на этот раз, пока неизвестно.

Если зарядка действительно стала происходить медленнее, стоит проверить в настройках аккумулятора, не отключена ли быстрая зарядка, а также воспользоваться оригинальным кабелем и блоком питания.