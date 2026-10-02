Смартфони Samsung після оновлення до One UI 9 почали повільніше заряджатися: що кажуть користувачі

Після того як Samsung почала розсилати оновлення One UI 9, у мережі з’явилися скарги на повільнішу зарядку. Власники смартфонів пишуть про це на Reddit, Weibo і в спільноті Samsung Members. За їхніми словами, після встановлення прошивки апарати отримують менше потужності, а отже, акумулятор наповнюється довше. Найчастіше скаржаться ті, хто користується пристроями, випущеними до серії Galaxy S26.

Причина поки невідома, а Samsung ситуацію не коментувала. Частина користувачів припускає, що компанія могла свідомо обмежити потужність зарядки, щоб зменшити нагрів і додатково захистити акумулятор. Версія з’явилася на тлі повідомлень про загоряння Galaxy S25+, але це лише здогадки. Не виключено й інше: після оновлення система виконує додаткові фонові налаштування, через що зростає навантаження й нагрів, і зарядка обмежується через температуру.

Така історія не нова. Після оновлення до One UI 6.1 у 2024 році власники Galaxy S23 та Fold 5 теж скаржилися, що зарядка «застрягла» приблизно на 15 Вт. Тоді SamMobile перевірив S23 і з’ясував, що телефон заряджається як і раніше, приблизно на 20 Вт, а швидкість природно падає в міру заповнення батареї. Тож частина скарг могла бути пов’язана з рівнем заряду в момент вимірювання. Чи так само вийде цього разу, поки невідомо.

Якщо зарядка справді сповільнилася, варто перевірити в налаштуваннях батареї, чи не вимкнено швидку зарядку, а також скористатися оригінальним кабелем і блоком живлення.