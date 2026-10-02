США переводять лазерну зброю з експериментів у бойове використання: перший досвід у районі Ормузької протоки

Армія США починає регулярно застосовувати лазерну зброю в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє NY Post. Системи спрямованої енергії працюють проти дронів та інших повітряних цілей, а водночас Пентагон виділив майже $500 млн (близько 22 млрд грн за курсом НБУ на 1 жовтня, 44,68 грн/$) на запуск у виробництво нового покоління високоенергетичних лазерів.

Деякі оператори, за даними видання, керують цими установками за допомогою модифікованих контролерів, схожих на джойстики від Xbox. Ідея пояснюється просто: ігрові геймпади вже створені для точних рухів і швидкого введення команд, а розкладка кнопок знайома багатьом військовим. Тож замість розробки зовсім нового інтерфейсу використали той, що давно себе виправдав.

Принцип дії лазера суттєво відрізняється від звичайної зброї. Система перетворює електроенергію на сфокусований промінь. Спершу датчики виявляють і супроводжують ціль, потім промінь наводять на вибрану точку й утримують на ній певний час, який називають «часом витримки» (dwell time). Замість вибухової бойової частини лазер передає енергію поверхні цілі. Залежно від системи та об’єкта нагрів може вивести з ладу сенсори, електроніку чи конструктивні елементи.

Для боротьби з дронами цього достатньо: щоб збити безпілотник, іноді досить пошкодити його камеру чи ключовий вузол. Технологію зробили практичнішою досягнення в системах живлення, супроводі цілей, керуванні променем і мініатюризації потужних лазерів.

Автор розсилки Laser Wars Джаред Келлер пояснив, що лазер утримує світло на цілі кілька секунд, поки не знищить її. На його думку, найважливіше зараз те, що армія замовила бойові лазери на пів мільярда доларів, а отже, настав час виносити їх з лабораторій у реальні умови.

Це не означає кінця ракетної епохи. Радше на полі бою поряд працюватимуть ракети, гармати, засоби радіоелектронної боротьби та спрямована енергія. Головна зміна полягає в економіці протиповітряної оборони: якщо в частині випадків електрика замінює ракету, вартість, швидкість і стійкість захисту від масових атак дронів можуть суттєво змінитися.