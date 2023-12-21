Samsung Galaxy S24 Ultra можна оглянути зі всіх сторін

Багато рендерів пристрою опублікували відомий інсайдер з Китаю під псевдонімом Digital Chat Station та інформатор Ice Universe. Samsung Galaxy S24 Ultra демонструється в золотистому, чорному, сірому та фіолетовому забарвленнях – як зі стілусом, так і без.

Відрізнити новинку від Samsung Galaxy S23 Ultra непросто, але можна. У Samsung Galaxy S24 Ultra інша товщина рамок, інший виріз для передньої камери, більш плоский дисплей.

Апаратною основою флагмана стане однокристальна система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон має яскравий 6,8-дюймовий екран. У топової конфігурації обсяг оперативної пам’яті складе 12 ГБ, ємність накопичувача – 1 ТБ.

Пристрій отримає тильну камеру із головним сенсором на 200 Мп. Крім того, Samsung обіцяє унікальні ІІ-функції.

Прем’єра очікується у січні 2024 року.