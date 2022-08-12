SSD виявилися небезпечнішими за жорсткі диски

Міжнародна група вчених відзначила підвищений викид шкідливих речовин в атмосферу під час виробництва SSD. Результати досліджень були опубліковані як препринт в репозиторії arXiv.





За словами вчених Університету Вісконсін-Медісон (США) та Університету Британської Колумбії (Канада), твердотільні накопичувачі через більш високу швидкість і низьке енергоспоживання є кращими, ніж звичайні жорсткі диски. Однак виробництво SSD провокує викид в атмосферу підвищеної кількості небезпечного вуглекислого газу.

«Більшість викидів вуглецю SSD вже відбулася до того, як хтось почав його використовувати», — зазначили автори. Виявилося, що на твердотільний накопичувач припадає до 38 відсотків загальної маси викидів, отриманих під час виробництва ПК. При цьому на жорсткий диск припадає 9 відсотків, процесор – 4 відсотки, відеокарту – 11 відсотків, материнську плату – 17 відсотків, ОЗУ – 9 відсотків, блоки живлення – 4 відсотки, корпус – 6 відсотків.

Дослідники дійшли висновку, що протягом 5-10 років жорсткий диск споживатиме більше енергії, ніж твердотільний накопичувач, але менше, ніж витрачено на створення SSD. Вчені зазначили, що скорочення виробництва накопичувачів призведе до дефіциту, тому заявили, що необхідно модернізувати технічний процес.