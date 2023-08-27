Топ-3 найгірші смартфони Xiaomi за всю історію компанії

Компанія Xiaomi значною мірою зробила собі ім’я завдяки виробництву бюджетних смартфонів з чудовими характеристиками. Однак не всі телефони Xiaomi виправдали високі очікування, покладені на них брендом. Ось три смартфони Xiaomi, які не виправдали очікувань, за що отримали місце в списку найгірших смартфонів Xiaomi за всю історію компанії.

Xiaomi Redmi 6A

Redmi 6A був випущений у 2018 році і позиціонувався як бюджетний телефон. На жаль, схоже, що здешевлення зайшло занадто далеко. Телефон виявився млявим, його процесор MediaTek Helio A22 ледве справлявся з повсякденними завданнями. Користувачі скаржилися на його низьку продуктивність і повільний час відгуку, що робило багатозадачність майже неможливою. На додачу до цього, можливості камери були низькими, створюючи зернисті та розмиті зображення, які навряд чи могли конкурувати з аналогічними за ціною конкурентами.

Xiaomi Mi 4i

Запущений у 2015 році, Mi 4i обіцяв висококласні функції за ціною середнього класу. Однак він виявився розчаруванням. Його першою серйозною проблемою був перегрів; телефон використовував процесор Snapdragon 615, відомий своїми тепловими проблемами. Проблема була настільки поширеною, що Xiaomi довелося випустити оновлення програмного забезпечення, щоб пригальмувати роботу процесора, що в кінцевому підсумку вплинуло на продуктивність. Крім того, пристрій мав обмежений обсяг пам’яті без можливості розширення, що створювало вузьке місце для користувачів, які потребували більше місця для додатків та медіа.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Коли Redmi Note 6 Pro вийшов у 2018 році, очікувалося, що він стане наступником дуже успішного Redmi Note 5 Pro. Однак він провалився в багатьох аспектах. Телефон був оснащений тим самим процесором Snapdragon 636, що і його попередник, але не зміг запропонувати жодних значних покращень у продуктивності чи функціях. Хоча він пропонував подвійну камеру для селфі, загальна продуктивність камери залишалася низькою. Багато користувачів також повідомляли про проблеми з MIUI, кастомною оболонкою Android від Xiaomi, яка містила помилки і сповільнювала роботу пристрою.

Хоча Xiaomi загалом випускає добротні смартфони з хорошим співвідношенням ціни та якості, ці три моделі показують, що навіть успішна компанія може мати свої промахи. Розуміння того, де вони оступилися, може запропонувати цінні уроки як для споживачів, так і для компанії, яка рухається вперед.