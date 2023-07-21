Xiaomi випустила нові бюджетні смарт-телевізори

Xiaomi представила нову колекцію смарт-телевізорів Smart TV A з підтримкою Google TV, пише FoneArena.com.

Новинки випускаються у трьох розмірах: 32-дюймовий HD, 40-дюймовий FHD та 43-дюймовий FHD. Всі моделі мають гладкий металевий корпус та безрамковий дисплей. Vivid Picture Engine забезпечує точну передачу кольору, контрастність і глибину зображення. Завдяки вбудованому Google TV та Google Chromecast користувачі можуть насолоджуватися безперешкодним доступом до розваг.

Якість звуку покращена завдяки 20-ватному об’ємному звучанню Dolby Audio та DTS Virtual:X. Виробник також виділяє підтримку IMDb, Live TV, універсальний пошук та дитячий режим з батьківським блокуванням. Інтеграція з YouTube забезпечує прямий доступ до музичного контенту YouTube на вкладці Музика.

Крім того, Xiaomi Smart TV A-серії представляє PatchWall+, що пропонує безкоштовний доступ до більш ніж 200 каналів у прямому ефірі. Телевізори оснащені чотириядерним процесором A35 з 1,5 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Вони підтримують дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.0.

Особливості Xiaomi Smart TV A

Дизайн: без рамки, корпус з металу; o, DTS: HD | DTS Virtual: X (32-дюймова модель не підтримує DTS: X); ALLM – автоматичний режим з низькою затримкою; ARC (наскрізна передача Dolby Atmos); Google TV, вбудований Chromecast, Hey Google і Play Store; Голосовий помічник Google; PatchWall +, інтеграція з Mi Home, 2,4 ГГц/5 ГГц Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2×2 MIMO);Порти: x2 HDMI, x2 USB, x1 Ethernet, AV та роз’єм 3,5 мм.

Скільки коштує

Поки що відомі тільки ціни в Індії:

Xiaomi Smart TV A Series 32 “HD – 14 999 рупій, але на старті продажів віддадуть за 13 999 рупій (6700 і 6200 гривень за курсом відповідно); HD – 24 999 рупій (11 200 гривень за курсом).