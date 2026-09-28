Який айфон підійде саме вам: гід за актуальними моделями

Обираючи новий айфон , легко розгубитися серед моделей, характеристик і цін. У 2026 році Apple оновила флагманську лінійку, додавши потужніший чип, нову камеру та рекордну автономність. Переглянути весь актуальний модельний ряд і придбати техніку офіційно можна в iSpace, Apple Premium Reseller в Україні.

Для тих, хто цінує компактність

Якщо для вас важлива зручність керування однією рукою, зверніть увагу на iPhone 18 Pro з діагоналлю екрана 6,3 дюйма. Модель не поступається старшій версії за швидкодією чи якістю камери, натомість має менший розмір корпусу та легшу вагу, а автономність тримається на рівні до 36 годин відтворення відео.

Для тих, хто багато дивиться контент і грає

iPhone 18 Pro Max із 6,9-дюймовим дисплеєм — оптимальний вибір для перегляду фільмів, серіалів і динамічних ігор. Завдяки більшому акумулятору модель здатна працювати до 45 годин у режимі відтворення відео, що є абсолютним рекордом серед флагманів Apple за всю історію лінійки.

Для фотографів і відеографів

Основна перевага нового покоління — камера зі змінною механічною діафрагмою ƒ/1,48–ƒ/4,0. Вона дає змогу самостійно контролювати глибину різкості та кількість світла в кадрі: максимально відкрита діафрагма підходить для нічної зйомки й портретів із природним розмиттям фону, а звужена — для пейзажів і групових фото з максимальною деталізацією.

Для тих, хто працює з важкими застосунками

Чип A20 Pro на 2-нанометровому техпроцесі забезпечує приріст продуктивності графічного процесора до 40%, а подвійний 16-ядерний Neural Engine удвічі пришвидшує роботу функцій штучного інтелекту. Це важливо для тих, хто монтує відео, редагує фотографії великого розміру чи працює з ресурсомісткими застосунками просто зі смартфона.

Для щоденного використання без надмірностей

Якщо жоден із крайніх сценаріїв — ні активна фото- відеотворчість, ні важкі ігри — не про вас, і смартфон потрібен переважно для листування, соцмереж і базових задач, обидві нові моделі однаково добре впораються з цим. У такому разі головними критеріями вибору стають зручність розміру, бажаний колір корпусу (зокрема новий Burgundy) та бюджет, а не технічні відмінності, яких у щоденному використанні майже не помітно.

Для тих, хто оновлює стару модель

Якщо ви плануєте перейти з попереднього покоління, зверніть увагу на систему охолодження: нова випарна камера втричі більша за площею поверхні, ніж у попередників, що зменшує ризик перегрівання під тривалим навантаженням. Обміняти старий пристрій на новий можна за програмою Trade-In з доплатою.

Де купити підходящу модель

В iSpace представлена вся лінійка нових iPhone з офіційною гарантією Apple, консультаціями фахівців щодо вибору моделі, розтермінуванням і доставленням по всій Україні. Фізичні магазини мережі працюють у Києві та Дніпрі, де можна особисто порівняти моделі перед покупкою.