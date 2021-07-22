Названо плюси і мінуси бездротової зарядки для смартфона: кращі зарядні станції

Виробники флагманських смартфонів акцентують увагу на наявність в них підтримки бездротової зарядки. А чи так важлива ця функція насправді? Саме про це і піде мова в даному матеріалі. Також в ньому ви знайдете рейтинг кращих док-станцій для бездротової зарядки смартфонів.





Переваги бездротової зарядки

Ясна річ, що головною перевагою таких девайсів є відсутність проводів. Не потрібно намагатися потрапити кабелем в роз’єм, досить поставити смарт на підставку, і він почне заряджатися.

До того ж, сучасні док-станції виконані таким чином, що апарати на них можна зафіксувати як вертикально, так і горизонтально для комфортної експлуатації прямо під час пітстопу. Тому зручність користування під час зарядки теж варто віднести до переваг.

Мінуси

Перший недолік бездротових док-станцій – ціна. Коштують такі пристрої значно дорожче звичайних блоків живлення, та й купувати їх доводиться окремо, тоді як стандартні адаптери зазвичай йдуть в комплекті.

У питанні швидкості зарядки більш сучасний формат теж відстає. Та й моделі, які вміють швидко віддавати ресурси, стоять позамежних грошей. Актуальність – теж мінус док-станцій. Поки тільки у флагманів є підтримка бездротової зарядки, тому захотівши пересісти на смарт дешевше, ви будете неприємно здивовані тому, що док-станція буде припадати пилом і стояти без діла.

Якщо ж це вас не бентежить, ось три добротні бездротові зарядні станції:

№3 – Xiaomi Vertical Wireless Charger 20W

Станція від Xiaomi вміє заражати смартфони зі швидкістю 20 Вт, що є цілком прийнятним результатом з урахуванням вартості девайса. Розрахована на один гаджет, але фіксується він щільно, тому експлуатувати пристрій під час зарядки зручно.



№2 – Canyon CNC-WCS303

Універсальна зарядна станція, яка може одночасно поповнювати ресурси трьох пристроїв: смарта, розумного годинника і бездротових навушників. При цьому ергономіка дозволяє комфортно розташувати всі три гаджета, а спеціальна технологія Novoton сприяє гарному розсіюванню тепла під час процесу. Як підсумок – девайси абсолютно не гріються.

№1 – Samsung EP-P6300

Ще одна функціональна док-станція з трьома роз’ємами. Її основною перевагою є той факт, що є можливість одночасної зарядки двох смартфонів відразу. Виконана док-станція на совість. Користувачі повідомляють, що пристрої не гріються навіть при знаходженні в щільному чохлі.

