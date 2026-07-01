Sony пояснила подорожчання PlayStation: компанія не хоче продавати консолі собі у збиток

Sony прокоментувала зростання цін на консолі PlayStation. Під час сесії запитань і відповідей для ігрового підрозділу компанії керівник PlayStation Хідеакі Нісіно заявив, що Sony не може повністю компенсувати подорожчання компонентів і вже підвищила ціни на частину товарів за межами Японії.

За словами Нісіно, продажі PlayStation наразі йдуть за планом, а компанія не бачить ознак падіння попиту з боку споживачів. Водночас він наголосив, що Sony не планує продавати обладнання зі «значними збитками». Про це йдеться в офіційному Q&A Sony Game & Network Services.

Ситуація на ринку ігрового заліза залишається складною. Через зростання вартості компонентів виробники дедалі частіше переглядають ціни на консолі та аксесуари. Це стосується не лише Sony: інші компанії також стикаються з подорожчанням пам’яті, накопичувачів та інших комплектуючих.

Водночас зовнішні оцінки показують, що для PlayStation 2026 рік не виглядає простим. За даними Circana, продажі PS5 у США в травні впали на 58% у штуках порівняно з минулим роком, а витрати на консолі PlayStation зменшилися на 43%. Середня ціна PlayStation-обладнання при цьому зросла на третину.

На цьому тлі в мережі активізувалися розмови про майбутнє PlayStation 6. Офіційно Sony ще не анонсувала нову консоль, її ціну або дату релізу. Однак позиція компанії вже зрозуміла: якщо собівартість заліза й надалі зростатиме, очікувати агресивного субсидування консолей, як у попередні покоління, не варто.