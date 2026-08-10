Javelin отримає нову «голову»: армія США удосконалює ракету, яку найбільше стріляли в Україні

Javelin — мабуть, найвпізнаваніша протитанкова ракета останніх років, головно завдяки масовому застосуванню в Україні з 2022 року, — отримає технічне оновлення «серця» системи наведення. Армія США уклала з Kratos Defense & Security Solutions контракт на розробку нової головки самонаведення Enhanced Seeker. Причина не в бажанні зробити ракету потужнішою, а в куди прозаїчнішій проблемі: компоненти нинішньої матриці на основі кадмій-ртутного телуриду виробляти стає дедалі важче, і без заміни виробництво ризикує впертися в дефіцит деталей.

Сама ракета залишається впізнаваною: тандемна кумулятивна боєголовка масою близько 8,4 кг, пробивна здатність понад 760 мм гомогенної сталевої броні в еквіваленті, дальність ураження понад 4 км залежно від версії пускового пристрою. Наведення й досі побудоване на пасивній інфрачервоній матриці з активним охолодженням — саме цей вузол і замінить Enhanced Seeker, продовжуючи ракеті життя приблизно до 2050 року.

Виробники Javelin, спільне підприємство Lockheed Martin і Raytheon, тим часом нарощують темпи випуску: із 2400 до 3960 повністю укомплектованих ракет на рік — планують вийти на цей рівень до кінця 2026-го. Попит зрозумілий не лише з фронту в Україні: Польща минулого року отримала 60 пускових установок і 180 ракет для сил територіальної оборони, і це лише один приклад того, як союзники поповнюють запаси на тлі загроз біля кордонів НАТО.

Конкретних технічних параметрів нової головки самонаведення сторони поки не розкривають — відомо лише, що апгрейд має підвищити ефективність системи на найближче десятиліття. Втім, історія Javelin показує: навіть непомітні на перший погляд зміни на кшталт заміни матриці сенсора здатні визначити, чи протримається ракета на озброєнні ще одне покоління конфліктів, чи застаріє швидше, ніж встигнуть її замінити.

Нагадаємо, Kratos наразі задіяна й в іншому оборонному проєкті: раніше ми писали, що компанія передала Lockheed Martin ключовий турбомашинний вузол для ракети PrSM з дальністю понад 1000 км — перші льотні випробування запланували на осінь 2026 року.