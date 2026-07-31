Apple Watch Series 12 та Ultra 4: чого чекати від осінніх новинок Apple

Восени Apple традиційно представить нове покоління розумних годинників — Apple Watch Series 12 та Ultra 4. Головні очікування від цього року підсумував оглядач Bloomberg Марк Гурман, і, судячи з його даних, покоління буде радше еволюційним: без нового дизайну, але з першим за кілька років відчутним оновленням «заліза».

Дизайн: без сюрпризів

За інформацією Гурмана, зовні Series 12 та Ultra 4 практично не відрізнятимуться від торішніх Series 11 та Ultra 3 — ані форма корпусу, ані екрани суттєво не зміняться. Помітне переосмислення дизайну, за його словами, Apple готує на найближчі один-два роки, тож цьогорічні моделі стануть перехідними.

Це вже стало характерним ритмом для лінійки: востаннє серйозне оновлення зовнішності відбулося в Series 10 із тоншим корпусом і більшим дисплеєм, і відтоді годинники змінюються переважно зсередини.

Нарешті новий процесор

Найконкретніша з очікуваних змін — новий чип, імовірно S11 або новіший. Це важливіше, ніж звучить: Apple кілька поколінь поспіль використовувала фактично той самий S10, тож Series 12 може стати першим за роки помітним стрибком продуктивності. На практиці це швидша робота watchOS, більше простору для функцій на базі Apple Intelligence і, потенційно, краща енергоефективність.

Очікуються й покращення у відстеженні здоров’я та фітнесу, однак конкретики тут поки немає — Гурман обмежився загальним формулюванням.

Що відсіялося з чуток

Функція Статус Новий процесор (S11+) очікується Покращення здоров’я/фітнесу очікується, без деталей Новий дизайн малоймовірно (1–2 роки) Touch ID у годиннику малоймовірно Датчик у ремінці сумнівна чутка Вимірювання глюкози у розробці, орієнтир — 2030 рік

Раніше в мережі циркулювали чутки про сканер відбитків Touch ID у нових годинниках — Гурман вважає таку серйозну зміну конструкції малоймовірною. Ще екзотичніша ідея — датчик здоров’я, вбудований просто в силіконовий ремінець — залишилася непідтвердженою й походить від сумнівних джерел.

Найочікуванішу функцію останніх років — неінвазивне вимірювання рівня цукру в крові — Apple продовжує розробляти, але, за наявними даними, її реалістичний горизонт — приблизно 2030 рік. Тож користувачам із діабетом поки не варто відкладати покупку в очікуванні дива.

Коли чекати

Презентація Series 12 та Ultra 4 очікується восени, найімовірніше на традиційному вересневому заході разом із новими iPhone. А от бюджетної Apple Watch SE нового покоління цього року не буде — оновлення цієї лінійки, за даними Гурмана, у планах на 2026 рік не значиться.

Для власників актуальних моделей практичний висновок простий: якщо у вас Series 11 чи Ultra 3, вагомих причин для апгрейда цього року, схоже, не буде. Натомість користувачам старших поколінь — Series 8 і давніших — перехід на Series 12 дасть одразу і швидший процесор, і всі функції здоров’я, накопичені лінійкою за останні роки, від сповіщень про гіпертонію до розширеної аналітики сну. А тим, хто чекає справді нового покоління Apple Watch, розумніше орієнтуватися на редизайн, який Гурман прогнозує в горизонті одного-двох років.

Як завжди з чутками, варто зважати: навіть дані Гурмана, найточнішого з інсайдерів по Apple, не раз коригувалися ближче до анонсів, тож остаточну картину покаже лише презентація.

Нагадаємо, конкуренти тим часом нарощують темп: раніше ми писали, що Samsung у 2027 році планує випустити одразу вісім флагманських смартфонів за стратегією «4+4», включно з другим поколінням TriFold із подвійним складанням.