Вісім флагманів за рік: Samsung готує наймасштабніше оновлення лінійки Galaxy

Samsung у 2027 році планує перейти на нову стратегію флагманів «4+4», яка передбачає вісім топових смартфонів на рік. Про це повідомляє південнокорейське видання ETnews, на яке посилається відомий інсайдер Ice Universe.

Перше півріччя: четвірка Galaxy S27

Головна зміна в серії S27 — поява четвертої моделі. До звичних базової версії, «плюса» та Ultra додасться Galaxy S27 Pro — за чутками, преміальний компакт, який займе місце між стандартною моделлю та Ultra.

Півріччя Моделі Перше Galaxy S27, S27+, S27 Pro, S27 Ultra Друге Galaxy Z Flip9, Z Fold9, Z Fold9 Ultra, Z TriFold 2

Окремі витоки приписують новинкам і збільшені батареї: близько 5200 мА·год для S27 Pro та 5700 мА·год для S27 Ultra, утім ці цифри поки що фігурують лише в неофіційних джерелах.

Друге півріччя: чотири «розкладачки»

Не менш показові зміни в сегменті складаних апаратів. Окрім традиційних Z Flip9 і Z Fold9, у лінійці з’явиться Z Fold9 Ultra, а головне — Galaxy Z TriFold 2, друге покоління смартфона з подвійним складанням. Це означає, що TriFold перестає бути експериментом малими партіями й стає регулярною частиною флагманської програми Samsung.

Навіщо Samsung стільки флагманів

Розширення модельного ряду виглядає відповіддю одразу на два виклики: Apple, яка за чутками також готує складаний iPhone, і китайських виробників, що беруть ринок кількістю форм-факторів. Побічний ефект для покупців — дедалі складніший вибір усередині самої лінійки Galaxy: вісім флагманів на рік неминуче конкуруватимуть не лише із суперниками, а й між собою.

Офіційно Samsung ці плани не коментувала, тож до анонсів — перші моделі очікуються на початку 2027 року — конфігурація лінійки ще може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Galaxy S27 Ultra, найімовірніше, залишиться без новітньої оперативної пам’яті LPDDR6 та накопичувача UFS 5.0: через здорожчання компонентів Samsung планує зберегти в флагмані перевірені LPDDR5 і UFS 4.0, аби стримати зростання ціни.