Xiaomi ставить крапку: шість моделей більше не отримають ані HyperOS, ані патчів безпеки

Список пристроїв Xiaomi, для яких оновлення закінчилися назавжди, поповнився черговою партією. Цього разу на «пенсію» відправили шість моделей: Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Lite, планшет Redmi Pad SE, а також Redmi Note 12R, Redmi 12R і Redmi 12 5G. Для їхніх власників це означає просту річ — ані нових версій HyperOS, ані щомісячних патчів безпеки ці пристрої більше не отримають.

Єдиний виняток, який залишає собі компанія, — критичні вразливості. Якщо у прошивках знайдуть справді серйозну діру, Xiaomi може випустити позаплановий патч і для «списаних» моделей, але розраховувати на це як на постійну практику не варто. За фактом життєвий цикл програмної підтримки завершено.

Розчаровуватися тут особливо немає чим — усі пристрої списку чесно відпрацювали свій термін. Флагманський Xiaomi 12S Pro і середнячок 12 Lite дебютували ще 2022 року, тобто отримали приблизно чотири роки оновлень — стандарт Xiaomi для того покоління. Бюджетники Redmi 12-ї серії та Pad SE молодші, але й політика підтримки для доступних моделей у компанії традиційно скромніша — два-три роки великих оновлень.

Практичний бік питання важливіший за формальний. Смартфон без патчів безпеки не перетворюється на цеглину наступного ранку — він працюватиме роками, але кожен місяць без оновлень поступово збільшує ризики: нові вразливості Android залишатимуться незакритими, а банківські застосунки з часом можуть почати вередувати через застарілу систему. Тож користуватися такими апаратами далі можна, але для платежів і чутливих даних краще поступово планувати переїзд. Ну а якщо пристрій ще бадьорий, завжди залишається варіант дати йому друге життя як навігатору, читалці, камері спостереження чи дитячому планшету — ролі, де відсутність патчів не критична.

Повний перелік пристроїв, що втратили підтримку

Свіжі шість моделей — лише верхівка списку. Повний перелік пристроїв, для яких Xiaomi завершила підтримку, значно ширший і охоплює флагмани та середняки 2021–2023 років у всіх регіональних версіях.

Лінійка Моделі (регіональні версії) Xiaomi 12 серія Xiaomi 12 (global, eea, cn, ru, id, tw, tr, cl, lm), Xiaomi 12 Pro (global, eea, cn, ru, id, in, tw, tr), Xiaomi 12S Ultra (cn), Xiaomi 12S Pro (cn), Xiaomi 12 Lite (global, eea, ru, id, tw) Xiaomi 11 серія Mi 11 Ultra (cn), Mi 11 Pro (cn), Mi 11 LE (cn), Xiaomi 11T Pro (in, id, ru, jp, tw, tr), Xiaomi 11T (tw, tr), Xiaomi 11 Lite 5G NE (global), Xiaomi 11i та 11i HyperCharge (in) Планшети Xiaomi Xiaomi Pad 6 (cn), Xiaomi Pad 6 Pro (cn) Redmi Note 12 Note 12 5G / Note 12R Pro (cn), Note 12 Pro Speed (cn), Note 12 Turbo (cn), Note 12T Pro (cn), Note 12R (cn) Redmi Note 11 Note 11 Pro 5G (global, eea, ru, id, jp, tw, tr), Note 11 Pro+ 5G (in), Note 11E Pro (cn) Redmi K серія Redmi K60, Redmi K60E (cn) Redmi 10/12 Redmi 10 (in), Redmi 10 Power (in), Redmi 10 5G (eea), Redmi 10C (global, eea, ru, id, tw, tr), Redmi 12 5G (cn), Redmi 12R (cn) Планшети Redmi Redmi Pad SE (cn)

Окремо звернімо увагу на позначки регіонів: cn — китайські версії, eea — європейські, global — міжнародні. Якщо ваш апарат є в таблиці, але в іншій регіональній версії, ніж зазначено, підтримка для нього може ще тривати — точний статус варто перевірити на офіційній сторінці Xiaomi зі списком EOL-пристроїв.

Нагадаємо, подібні «списки розчарувань» регулярно публікують усі великі виробники. Раніше ми писали, як Samsung залишила без Android 17 власників Galaxy S22, Z Fold 4 і Z Flip 4 — для колишніх флагманів останньою стала One UI 8.5.