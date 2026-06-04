Apple видалила російський месенджер MAX з App Store

Компанія Apple видалила російський месенджер MAX із App Store. Станом на 3 червня користувачі більше не можуть знайти застосунок через пошук або перейти на його сторінку за прямим посиланням. Під час спроби відкрити сторінку сервісу App Store повідомляє, що застосунок «недоступний у вашій країні або регіоні».

Факт видалення підтвердили представники компанії VK, яка займається розвитком месенджера. У компанії заявили, що вже звернулися до Apple за роз’ясненнями та працюють над поверненням застосунку до магазину.

При цьому користувачам, які вже встановили MAX на свої iPhone або iPad, хвилюватися поки що не варто. За словами розробників, сервіс продовжує працювати у звичайному режимі, а обмеження стосуються лише нових завантажень та оновлень через App Store.

Що могло стати причиною

Офіційно Apple не пояснила причини видалення застосунку. Водночас російські ЗМІ пов’язують ситуацію з інцидентом, який стався наприкінці квітня.

Тоді два домени, пов’язані з MAX, отримали на платформі Cloudflare Radar позначку spyware («шпигунське програмне забезпечення»). Подібне маркування раніше вже призводило до видалення окремих програм із App Store.

У VK тоді заявляли, що позначка з’явилася помилково через некоректну інтерпретацію запитів до сервісів вебаналітики. Уже 1 травня відповідне маркування було зняте, однак не виключено, що ця ситуація могла вплинути на подальше рішення Apple.

На Android застосунок залишається доступним

Для власників Android-смартфонів ситуація не змінилася. MAX можна завантажити через Google Play, RuStore, Huawei AppGallery та низку інших магазинів застосунків, а також з офіційного сайту сервісу.

Месенджер MAX активно просувається в Росії як один із ключових цифрових сервісів, а останнім часом його дедалі частіше називають потенційним аналогом китайського WeChat із підтримкою не лише повідомлень, а й державних та фінансових сервісів.

Поки що невідомо, чи повернеться застосунок до App Store найближчим часом. Apple традиційно не коментує рішення щодо модерації окремих програм до завершення внутрішньої перевірки.