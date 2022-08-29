Стали відомі смартфони Xiaomi, які оновлять до Android 13

Китайська компанія Xiaomi випустить оновлення MIUI 13.1 на базі Android 13 для 31 смартфона, повідомляє портал Xiaomiui.





Зазначається, що першими пристроями на новій оболонці та версії Android стали смартфони серії Xiaomi 12. При цьому представлені раніше гнучкий смартфон Xiaomi Mix Fold 2 та планшет Pad 5 Pro 12,4 поставляються із встановленою оболонкою MIUI 13.1 на базі Android 12.

Серед пристроїв, які отримають оновлення – Xiaomi Mi 10S, 10i, 10 Ultra, 10T, 10T Lite та свіжіші моделі. Крім того, Android 13 отримають смартфони брендів Poco, серед яких Poco F3, F3 GT, F4 та F4 GT, а також Redmi 9T, Note 9T, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Redmi 10X та інші сучасні моделі. З усіма списками пристроїв можна ознайомитися на порталі Xiaomiui.

Також стало відомо, що флагманські моделі Xiaomi Mi 8, Mi 9, Mix 3 та Redmi K20 Pro більше не будуть оновлені до MIUI 13.1.