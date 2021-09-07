Більше 19 тисяч додатків для Android розкривають дані користувачів

Фахівці з безпеки виявили більше 19 тисяч додатків, які розкривають дані користувачів. Про це йдеться в прес-релізі компанії Avast.





Як відзначили експерти, вся справа в неправильній конфігурації бази даних Firebase. Додатки використовують її для зберігання даних – йдеться про тренування, ігри, електронну пошту, сервіси доставки їжі по всьому світу, включаючи Україну.

Надані дані можуть містити особисту інформацію (персональні дані), які збираються додатками, наприклад, імена, адреси, місця розташування, а в деяких випадках навіть паролі. Фахівці вже повідомили Google про свої висновки, щоб розробники додатків могли вжити заходів для виправлення ситуації.