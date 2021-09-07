Softnews

Більше 19 тисяч додатків для Android розкривають дані користувачів

07.09.2021
Менше хвилини

Фахівці з безпеки виявили більше 19 тисяч додатків, які розкривають дані користувачів. Про це йдеться в прес-релізі компанії Avast.


Як відзначили експерти, вся справа в неправильній конфігурації бази даних Firebase. Додатки використовують її для зберігання даних – йдеться про тренування, ігри, електронну пошту, сервіси доставки їжі по всьому світу, включаючи Україну.

Новини по темі

Надані дані можуть містити особисту інформацію (персональні дані), які збираються додатками, наприклад, імена, адреси, місця розташування, а в деяких випадках навіть паролі. Фахівці вже повідомили Google про свої висновки, щоб розробники додатків могли вжити заходів для виправлення ситуації.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


07.09.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Стало відомо, як кинути курити за допомогою смартфона

07.09.2021

Як відключити функції, які витрачають інтернет на смартфонах Xiaomi

07.09.2021

Павло Дуров розповів, як не отупіти в епоху інтернету

06.09.2021

Десятки дітей потрапили до лікарні через небезпечний челендж у Тік Ток

06.09.2021
Back to top button