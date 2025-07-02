realme анонсував перехід смартфонів на Android 16

Компанія realme повідомила, що її смартфони стануть одними з перших пристроїв на ринку, які будуть оновлені до нової OC Android 16.

Графік розгортання realme UI 7 компанія поки не опублікувала. Очікується, що першим оновлення отримає realme GT 7 Pro з процесором Snapdragon 8 Elite. Через деякий час черга дійде до більш простих моделей realme GT 7 і GT 7T. Далі Android 16 вийде на інших пристроях бренду, включаючи серію GT 6.

Швидше за все, Samsung випередить realme і почне розгортання Android 16 на своїх пристроях раніше. Очікується, що One UI 8 дебютує вже 9 липня разом з новими складними флагманами Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7.

Протягом 2025 року Android 16 почне з’являтися і на смартфонах інших брендів. Xiaomi, HONOR, OPPO, vivo, OnePlus та інші компанії повинні надати оновлення для підтримуваних пристроїв.