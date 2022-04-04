Стало відомо, чому користувачі не спішать переходити на Windows 11

Користувачі перестають переходити на Windows 11, віддаючи перевагу “десятці”. Фахівці вважають, що винні у всьому високі вимоги оновлення до конфігурації комп’ютера. Windows 11 має невиправдано завищені системні вимоги. Не всі ноутбуки і стаціонарні ПК, що пройшли попередню перевірку на відповідність, здатні обробляти системні процеси з високою продуктивністю.





Експерти сходяться на думці, що Microsoft потрібно найближчим часом розробити доповнення або оновлення, яке зменшило б «ненажерливість» Windows 11.

Ще один варіант – покупка користувачами нових пристроїв, які відповідали б системним вимогам «операційки». Але у зв’язку з нинішньою ситуацією мало хто може собі це дозволити.

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