Лише кожен 100-й українець зможе стати програмістом за рахунок держави

В Україні найближчим часом запустять новий проєкт IT Generation. Основна мета цього широкомасштабного освітнього процесу полягає в IT навчанні серед пересічних українців. Михайло Федорів розказав, що кожен сотий громадянин України зможе безкоштовно освоїти одну із багатьох спеціальностей у сфері інтернет-технологій.





Сьогодні в країні дуже високий рівень безробіття. Є багато людей, які хочуть працювати, можуть приносити користь країні, та не мають змоги проявити себе.

Інтернет є недооціненим джерелом прибутку серед більшості громадян. Можна знайти віддалену роботу за кордоном, чи працювати на провідні корпорації в Україні. Сфера IT активно розвивається не лише у країні, а й у всьому світі. Нові спеціальності дадуть роботу багатьом громадянам. До того ж робота у цій сфері дуже добре оплачується.

Стати учасником IT Generation зможуть українці від 18 до 60 років. Вік, стать, освіта, досвід роботи — все це неважливо, головне, щоб було бажання освоїти нову спеціальність та почати працювати. Для запуску проєкта відбирали як слухачів, так і школи де буде проходити навчання. Відбір охочих навчатись завершився 21 серпня.

Бажання взяти участь у проєкті виявили 117 шкіл по всій Україні, та відібрано було всього 22. Сьогодні IT Generation буде запущено у межах неокупованих територій. Через війну навчання можуть перенести в онлайн.

Чи буде освітню програму масштабовано у найближчому майбутньому, поки що невідомо. Але у Мінцифри великі плани на цифрове майбутнє українців.

Навчання стартує вже восени 2022 року. Воно буде абсолютно безкоштовним. Будуть запропоновані різні професії: аналітики, тестувальники, розробники додатків та багато інших. Залежно від того, яку обирає людина, визначається термін навчання. Курси триватимуть від 2 до 6 місяців.