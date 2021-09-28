Google “відключив” старі смартфони на Android. Що робити

У понеділок, 27 вересня, компанія Google відключила від своїх сервісів смартфони на Android версії 2.3.7 і більш старших.





В результаті користувачі застарілих комплектуючих втратили можливість увійти в свої акаунти Gmail, скористатися картами Google і YouTube. При спробі авторизуватися вони отримують повідомлення про помилку.

Що робити?

У Google пропонують два виходи. Перший – оновити версію Android до 3.0 або більш старшої, якщо це можливо. Другий – користуватися сервісами через браузер (mail.google.com для Gmail, m.youtube.com для YouTube і так далі). Авторизуватися і управляти членством можна на сторінці myaccount.google.com.

Є і третій спосіб – придбати новий смартфон, що підтримує актуальну версію Android. Відзначимо, що в світі налічується менше однієї десятої відсотка смартфонів на базі Android 2.3.7 і більш старших версій, проте в перерахунку на штуки їх може бути кілька мільйонів.