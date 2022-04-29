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На смартфонах Xiaomi з’явився новий значок у рядку стану. Що це?

29.04.2022
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Власники смартфонів від Xiaomi, які зважилися спробувати графічну оболонку MIUI в останній бета-версії 22.4.27, могли помітити, що у рядку стану з’явився новий активний значок.


Він дуже маленький, тому у недосвідчених користувачів виникло закономірне питання: а що такого нового раптово почало працювати на їхньому пристрої?

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Насправді, нічого особливого. Даний значок – не баг, не глюк системи і навіть не нова фіча, а лише стандартна стилізована іконка NFC (чіпа для безконтактної оплати).

У новій версії MIUI ця іконка відображатиметься у рядку, якщо NFC активовано. І незабаром ця особливість із бета-версії MIUI перейде в стабільну. Так що не дивуйтесь.     

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29.04.2022
Менше хвилини
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