В «Дія» з’явилися нові послуги, про які давно просили українці

В понеділок 29 серпня Міністерство цифрової трансформації оновило додаток «Дія». Тепер у ньому є кілька нових документів, на появу яких українці чекали вже давно. Приємну новину користувачам державного застосунку повідомив на своєму брифінгу очільник Мінцифри Михайло Федоров.





Міністр зазначив, що пенсійне посвідчення та посвідка на проживання успішно пройшли етап бета-тестування. Тож зараз електронні версії цих документів вже доступні в додатку. Щоб пенсійне та посвідка на проживання з’явилися у переліку електронних документів користувача, йому потрібно лише оновити «Дія» до останньої версії.

Актуальність розширення переліку документів, доступних у «Дія», складно переоцінити. Адже чимало переселенців зі сходу та півдня України через бойові дії втратили свої документи. Серед них є й пенсіонери та іноземні студенти, що навчаються в українських вузах. Всі вони тепер зможуть користуватися документами з «Дія», не відчуваючи тиску через потребу відновлення фізичних документів.

Також нещодавно стало відомо, що у «Дія» з’являться документи у англомовній версії. До того ж буде знов запущено сервіс шерингу авто, яких зник з додатку на початку війни. Паспорт, водійське посвідчення та інші документи на англійській значно спростять життя українських біженців за кордоном. Натомість можливість ділитися технічним паспортом на автомобіль стане в пригоді українцям, які хочуть тимчасово передати право користування своїм транспортним засобом іншій особі.

Наразі обидва ці сервіси знаходяться на стадії тестування. Взяти участь у їх випробуванні може кожен українець, у якого є в «Дія» паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на автомобіль.

Нагадаємо, що з 24 серпня Мінцифри запустило послугу для автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). З її допомогою в «Дія» тепер можна відкрити власне підприємство. Причому ця справа займе лише кілька секунд.