3 нові функції WhatsApp, які скоро з’являться на смартфонах українців

WhatsApp постійно працює над новими функціями, і іноді вони з’являються несподівано. Однак за останній тиждень у мережу злили одразу 3 фічі, які скоро розширять можливості програми.

Хочете знати, що нового з’явиться в WhatsApp? Тоді читайте перелік нижче.

Блокування доступу до чатів

Месенджер дозволить ставити на пароль окремі чати. Саму програму WhatsApp вже давно можна захистити за допомогою відбитка пальця або PIN-коду, але можливості заблокувати окремі розмови не було. Згідно з інформацією, виявленою WABetaInfo, це скоро зміниться.

Запаролити чат у WhatsApp буде досить просто. Ви натискаєте на розмову, а потім вибираєте кнопку блокування у контекстному меню. Після цього розмова буде захищена та поміщена на нову вкладку. Її можна буде відкрити лише, якщо відсканувати відбиток пальця власника або ввести правильний PIN-код.

Збереження зникаючих повідомлень

Ви користуєтеся зникаючими повідомленнями у WhatsApp? Бета-версія програми вже містить нову функцію, яка дозволяє зберігати смс з датою закінчення терміну дії закладок. Те, що їх, як і раніше, можна буде прочитати, трохи порушує сам зміст повідомлень, що зникають, але це вкрай корисно, наприклад, якщо смс містить важливу інформацію.

Нова панель навігації

Зрештою, WhatsApp працює над новим інтерфейсом. Месенджер отримає окрему навігаційну панель у нижній частині екрана, яка вже давно була на iOS, але ще не реалізована на Android-смартфонах. Вона міститиме кілька вкладок: “Спільноти”, “Чати”, “Статус” та “Виклики”, що спростить доступ до кожної з функцій.

Поки що неясно, коли стануть доступні нові функції WhatsApp. В даний час вони тестуються в бета-версії програми, тому, швидше за все, довго чекати нам не доведеться.