Антивирус Norton 360 позволит майнить Ethereum на автомате

На данный момент можно добывать криптовалюту, такую ​​как биткойн или Ethereum, не только на современных ПК, но и на Raspberry Pi, Commodore 64 или портативной консоли Nintendo Game Boy. Это правда, что не с теми же результатами, но факт остаётся фактом. Несмотря на недавние колебания курсов самых популярных криптовалют, интерес к их майнингу по-прежнему высок.





Американская компания NortonLifeLock, ранее работавшая под названием Symantec Corp., решила воспользоваться этой возможностью, чтобы представить в своем антивирусном пакете Norton 360 необычную функцию, которая позволит … добывать криптовалюту Ethereum и зарабатывать на этом деньги. Конечно, одного программного обеспечения NortonLifeLock недостаточно для процесса майнинга ETH – в конце концов, эффективность зависит от мощности видеокарты (по крайней мере, до тех пор, пока она не перейдет от алгоритма Proof of Work к Proof of Stake).

NortonLifeLock предпринял довольно неожиданный шаг, чтобы отреагировать на возрастающую важность криптовалют в жизни потребителей, и предложил пользователям антивируса Norton 360 возможность майнить криптовалюту Ethereum. Функция Norton Crypto, поскольку мы говорим о ней, должна быть первой доступной для избранных клиентов, которые принимают участие в тестах ранних версий программного обеспечения. Другие пользователи (почти 13 миллионов) получат доступ к новому инструменту в течение нескольких недель. Точная дата, когда Norton Crypto станет доступен в Norton 360, не разглашается.

Майнинг криптовалюты ETH в программе NortonLifeLock будет в основном осуществляться с использованием видеокарты, но есть подозрения, что «майнеры» будут вносить свой вклад в пул вместе, а система будет распределять вознаграждение в зависимости от работы, проделанной их оборудованием. Однако стоит отметить, что процесс майнинга не отключит антивирус. Как можно прочитать в официальном пресс-релизе, «Norton Crypto обеспечивает безопасный и надежный способ добычи Ethereum, не подвергая опасности себя и свои устройства. После добычи криптовалюты клиенты могут отслеживать и переводить средства в свой кошелек Norton Crypto, который хранится в облаке, поэтому его нельзя потерять в случае сбоя диска ». Не исключено, что NortonLifeLock заработает благодаря интеграции Norton 360 с майнером криптовалюты на комиссионных, но пока в этом нет уверенности – похоже, это хороший бизнес для легкого заработка. Norton также планировал добывать другие криптовалюты, так что позже вы, скорее всего, сможете добывать не только ETH.