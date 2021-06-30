Windows 11 зможуть встановити не всі – хитрий хід компанії Microsoft

Нова версія операційної системи хороша, однак її зможуть собі дозволити далеко не всі. Причина в тому, що Microsoft вирішила поставити крапку в підтримці морально застарілих процесорів.





За фактом, Windows 11 не зовсім повноцінна – поки що відомо, що вона буде йти у вигляді оновлення до 10-ї версії Windows і її почнуть отримувати користувачі Windows 10 з жовтня 2021 року.

Але отримати оновлення зможуть не всі. А тільки щасливі власники сучасних процесорів.

Від Intel це все що з 8 покоління, а також Xeon Ice Lake-SP, Xeon Cooper Lake-SP, Xeon Cascade Lake-SP, Xeon Skylake-SP. Від AMD же такі моделі: Ryzen 2000, 3000, 4000, 5000, Ryzen Threadripper 2000, Ryzen Threadripper 3000, EPYC 2nd Gen, EPYC 3rd Gen. У Qualcomm йде підтримка від 850 моделі.

Чому так?

Насправді причин тут декілька:

Ясно зрозуміло що світові лідери ПО співпрацюють з тими, хто виробляє залізо. Вони як би підштовхують один одного до прогресу. Так, можна було б працювати на Windows XP і більше не випускати комп’ютерів. Але тоді зупинився б технічний прогрес.

відпаде питання сумісності. Якщо вимоги до програми будуть Windows 11, то вона вже 100% піде на ПК. Також і з іграми. Буде простіше.

Пора вже пора. Зараз можна Windows 10 встановити на бородатий комп’ютер з 1 гігабайтами пам’яті і одноядерним процесором. Правда вона люто буде гальмувати, а ось 11-ту вже не поставити.

На наш погляд, це дійсно хитрий маркетинговий хід. Все дуже просто. Багато хто до цих пір користуються морально застарілим залізом, а тут при спробах дізнатися як оновитися до Windows 11, люди зрозуміють що у них комп’ютер старий і змінять його.

Як дізнатися, чи підтримує ваш ПК Windows 11?

Можна завантажити утиліту від Microsoft PC Health Check і запустити її. На жаль, Microsoft з якихось причин видалила її зі своїх серверів, тому її потрібно шукати на сторонніх ресурсах.