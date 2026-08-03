Китайська відповідь ChatGPT та Claude: Alibaba показала модель, що не потребує людини тижнями

Alibaba представила флагманську ШІ-модель Qwen3.8-Max, головна особливість якої — не рекорди у звичних тестах, а витривалість. За заявою компанії, модель здатна безперервно працювати над складними завданнями до десяти днів і більше, самостійно плануючи роботу, виправляючи власні помилки й не втрачаючи нитку багатоденного проєкту.

Марафони замість спринтів

Демонстрації справді незвичні для галузі. В одному з експериментів Qwen3.8-Max протягом 16 днів повністю самостійно розробляла консольний інструмент — за цей час вона зробила 265 комітів і закрила 151 задачу без жодного втручання людини. В іншому тесті модель за п’ять днів відтворила результати наукової статті й навіть покращила оригінальний метод на 2,7 бала в математичних бенчмарках. А в симуляції інтернет-магазину тривалістю в умовний фінансовий рік вона вчетверо збільшила стартовий капітал.

Технічно це монстр: 2,4 трильйона параметрів в архітектурі «суміші експертів», з яких на кожен запит активуються 95 мільярдів. Ключова інновація — у навчанні: підкріплювальне навчання розширили з окремих коротких завдань на багатоденні робочі процеси приблизно в 4000 тренувальних середовищ.

Заявка на лідерів

За внутрішніми тестами Alibaba, новинка змагається з передовими моделями OpenAI та Anthropic: на PaperBench вона показує найвищий результат у порівнянні (93 бали), а на TerminalBench 2.1 поступається GPT-5.6 (86,6 проти 88,8). Модель уже доступна через хмару Alibaba, підтримує API-протоколи OpenAI та Anthropic для простої інтеграції в наявні агентні системи, а відкриті ваги обіцяють викласти на Hugging Face найближчим часом — це традиційний козир Qwen проти закритих західних конкурентів.

Варто зважати, що всі цифри — з внутрішнього тестування Alibaba, і незалежні перевірки ще попереду. Утім, сам напрямок показовий: галузь зміщує фокус із «розумніших відповідей» на автономні багатоденні агенти — а це зовсім інші вимоги й до моделей, і до інфраструктури, і до довіри користувачів, які мають залишити ШІ наодинці з важливим завданням на тиждень.

Нагадаємо, під такі багатоденні обчислення вже будують окрему енергетику: раніше ми писали, що Crusoe та Aalo Atomics зводять перший дата-центр для ШІ з живленням від власних модульних ядерних реакторів.