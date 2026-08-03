Дизайн, до якого треба звикнути: Samsung Galaxy S27 Ultra може змінити камеру й підняти ціну

Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra ще навіть не анонсовано, а мережа вже гуде від чуток про його дизайн і ціну. Останні витоки натякають одразу на дві непопулярні новини: незвичне оновлення блоку камер і зростання вартості. Утім, до обох варто ставитися обережно.

Що там із камерами

У концепт-рендерах, які активно розходяться мережею, S27 Ultra нерідко зображують із широкою горизонтальною смугою камер — модним нині рішенням, яке вже застосовують у деяких конкурентів. Проте, як зазначають самі автори витоків, жодних реальних доказів такої радикальної зміни поки немає — це радше фантазії дизайнерів, ніж підтверджені дані.

можливий дизайн Samsung Galaxy S27 Ultra

Що виглядає правдоподібнішим — це відмова від четвертого модуля камери. Відомий інсайдер Ice Universe стверджує, що S27 Ultra втратить одну з лінз, повернувшись від чотирьох тильних камер до трьох. Samsung, імовірно, зробить ставку не на кількість сенсорів, а на якість кожного з них.

Чому підорожчає

Друга неприємна чутка — про ціну. За наявними оцінками, у Південній Кореї S27 Ultra подорожчає приблизно на 150 тисяч вон (близько 105 доларів). На тлі загального зростання цін на комплектуючі це навіть вважають помірним підвищенням. Головна причина — стрімке здорожчання пам’яті, яке зараз відчуває вся індустрія.

Іронія в тому, що переплачувати доведеться не за найновіші компоненти. За попередніми даними, S27 Ultra так і не отримає ані оперативну пам’ять нового покоління LPDDR6, ані швидший накопичувач UFS 5.0 — Samsung збереже перевірені LPDDR5 і UFS 4.0, аби стримати й без того зростаючий ціник.

Для орієнтиру: нинішній флагман Galaxy S26 Ultra в українських магазинах коштує приблизно від 48 000–52 000 грн за версію на 256 ГБ і близько 58 000 грн за 512 ГБ. Якщо чутки про подорожчання підтвердяться, наступне покоління стартуватиме з іще вищої позначки.

Коли чекати

Презентацію серії Galaxy S27 очікують у січні або лютому 2027 року. Прикметно, що це може стати першим випадком, коли Samsung одночасно виведе на ринок одразу чотири моделі лінійки S27 — базову, «плюс», нову версію Pro та Ultra.

Насамкінець варто повторити головне: усі ці відомості поки що є неофіційними витоками від осіб на кшталт Ice Universe, а сама Samsung ще працює над фінальною специфікацією. До анонса й дизайн, і набір характеристик, і навіть ціна цілком можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung у 2027 році готує наймасштабніше оновлення лінійки за стратегією «4+4» — вісім флагманів на рік, включно з другим поколінням складаного TriFold.