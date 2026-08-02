Реванш у консольній війні? Xbox знайшла слабке місце PlayStation 6

Наступне покоління консолей Xbox під кодовою назвою Project Helix може отримати козир проти PlayStation 6 — підтримку фізичних дисків. Про це повідомив журналіст Digital Foundry Джон Ліннеман, і якщо чутки підтвердяться, Microsoft і Sony зроблять протилежні ставки в суперечці про майбутнє фізичних носіїв.

Не заради продажу, а заради сумісності

Головна мета дисководу — не продавати нові ігри на дисках, а зберегти зворотну сумісність. Ідеться про те, щоб власники наявних колекцій могли й далі грати у свої фізичні ігри на новій консолі. Це традиційно сильна сторона Xbox: Microsoft роками планомірно додавала на сучасні платформи ігри з оригінальної Xbox і Xbox 360, вибудувавши репутацію бренда, дружнього до ретрогеймерів і колекціонерів.

За словами Ліннемана, найімовірнішим рішенням був би не вбудований, а зовнішній оптичний привід. Microsoft також вивчала технологію «диск у цифру»: користувач одноразово сканує фізичний диск, а гра прив’язується до його облікового запису як цифрова ліцензія — далі носій уже не потрібен.

Sony тим часом іде в чисту «цифру»

Саме на цьому тлі задум Xbox виглядає особливо промовисто. За наявними даними, PlayStation 6 буде повністю цифровою консоллю без дисководу взагалі. Рішення Sony вже викликало невдоволення частини гравців, які не хочуть втрачати можливість купувати, перепродавати й колекціонувати фізичні ігри. Якщо Microsoft збереже підтримку дисків, вона отримає готову аудиторію незадоволених напрямком PlayStation — рідкісний випадок, коли Xbox може відіграти очко в програній, здавалося б, консольній війні.

Чому це поки лише чутки

Стриманість тут обов’язкова, і не лише через звичну для інсайдів невизначеність. Джерела ділилися цією інформацією ще до того, як нова керівниця ігрового підрозділу Xbox Аша Шарма провела стратегічне «перезавантаження» напряму. Реструктуризація цілком могла зачепити й «дискові» плани, тож наскільки задум пережив зміну курсу — невідомо.

Офіційно Microsoft ні характеристик, ні дати виходу Project Helix не називала; галузеві оцінки орієнтовної ціни коливаються в межах 600–800 доларів. Тож поки що підтримка дисків — привабливий, але не гарантований козир, який може так і не дійти до фінальної консолі.