Hardnews

Названий недолік найдешевшого iPhone 13

24.09.2021
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iPhone 13

Компанія Apple обмежила швидкість зарядки у бюджетного iPhone 13 mini. Про це повідомляє видання MacRumors.


Журналісти звернули увагу на опублікований на сайті Apple документ. У ньому говориться, що з міркувань безпеки швидкість швидкої зарядки по бездротовому каналу через MagSafe для iPhone 13 mini обмежена до 12 ват. При аналогічному способі зарядки інших смартфонів Apple потужність складає 15 ват.

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Інженери компанії вважають, що даний недолік викликаний габаритами найдешевшого пристрою. Модель 13 mini має акумулятор меншого розміру, через що ймовірність перегріву зростає. Також невелика батарея заряджається відносно швидко навіть в умовах повільного способу зарядки.

Фахівці звернули увагу, що iPhone 12 mini також мав обмеження по зарядці. Однак Apple вперше визнає даний факт. Зрадник MagSafe має датчик, який вимірює температуру акумулятора. У разі його перегріву потужність зарядки знижується.

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24.09.2021
1 хвилина на прочитання

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