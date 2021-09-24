Названий недолік найдешевшого iPhone 13

Компанія Apple обмежила швидкість зарядки у бюджетного iPhone 13 mini. Про це повідомляє видання MacRumors.





Журналісти звернули увагу на опублікований на сайті Apple документ. У ньому говориться, що з міркувань безпеки швидкість швидкої зарядки по бездротовому каналу через MagSafe для iPhone 13 mini обмежена до 12 ват. При аналогічному способі зарядки інших смартфонів Apple потужність складає 15 ват.

Інженери компанії вважають, що даний недолік викликаний габаритами найдешевшого пристрою. Модель 13 mini має акумулятор меншого розміру, через що ймовірність перегріву зростає. Також невелика батарея заряджається відносно швидко навіть в умовах повільного способу зарядки.

Фахівці звернули увагу, що iPhone 12 mini також мав обмеження по зарядці. Однак Apple вперше визнає даний факт. Зрадник MagSafe має датчик, який вимірює температуру акумулятора. У разі його перегріву потужність зарядки знижується.