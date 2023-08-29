Ілон Маск порушив закон, але поліція США відмовилася виписувати йому штраф

У п’ятницю 25 серпня Ілон Маск за кермом свого автомобіля провів пряму трансляцію, тим самим порушивши закон. Однак, як пише The Verge, поліція Пало-Альто не має наміру виписувати штраф мільярдеру, оскільки органи правопорядку не були свідками цього злочину.

“Якби офіцер побачив водія з телефоном у руці, він міг би виписати йому штраф за порушення закону Каліфорнії про водіння”, – заявив капітан поліції Пало-Альто Джеймс Рейфшнайдер. За його словами, оскільки ніхто з офіцерів не бачив цього особисто в момент злочину, штрафу не буде.

Під час трансляції було зрозуміло, що Ілон Маск тримає смартфон сидячи в машині, що пересувається. На стрім потрапив момент, коли він відключив автопілот своєї Tesla і взяв керування на себе, не перериваючи трансляцію.

У разі, якщо поліція стала б свідком правопорушення з боку мільярдера, за перший проступок йому загрожував би штраф у розмірі $20.

Як зазначив капітан Рейфшнайдер, поліцейський має бути свідком порушення, щоб він міг дати свідчення в суді про те, що він особисто бачив телефон у руці водія.