Ілон Маск порушив закон, але поліція США відмовилася виписувати йому штраф

У п’ятницю 25 серпня Ілон Маск за кермом свого автомобіля провів пряму трансляцію, тим самим порушивши закон. Однак, як пише The Verge, поліція Пало-Альто не має наміру виписувати штраф мільярдеру, оскільки органи правопорядку не були свідками цього злочину.
“Якби офіцер побачив водія з телефоном у руці, він міг би виписати йому штраф за порушення закону Каліфорнії про водіння”, – заявив капітан поліції Пало-Альто Джеймс Рейфшнайдер. За його словами, оскільки ніхто з офіцерів не бачив цього особисто в момент злочину, штрафу не буде.
Під час трансляції було зрозуміло, що Ілон Маск тримає смартфон сидячи в машині, що пересувається. На стрім потрапив момент, коли він відключив автопілот своєї Tesla і взяв керування на себе, не перериваючи трансляцію.
У разі, якщо поліція стала б свідком правопорушення з боку мільярдера, за перший проступок йому загрожував би штраф у розмірі $20.
Як зазначив капітан Рейфшнайдер, поліцейський має бути свідком порушення, щоб він міг дати свідчення в суді про те, що він особисто бачив телефон у руці водія.
➡Відкриваємо❗❗Збір коштів на авто для розвідвзводу 92 батальону. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter