Представили Thunder: автономну бойову машину, яка може змінити сучасну війну

Компанія Anduril Industries представила концепцію нового автономного бойового літального апарата Thunder, який поєднує можливості безпілотника, вертольота та літака. Машина створена для виконання найнебезпечніших бойових місій без участі пілота та, за задумом розробників, має працювати разом із традиційною авіацією, а не замінювати її.

Thunder був уперше продемонстрований під час авіасалону Farnborough Airshow 2026. Проєкт реалізують у співпраці з Archer Aviation, яка спеціалізується на електричних літальних апаратах вертикального зльоту та посадки.

Поєднує можливості вертольота та літака

Thunder належить до класу великих безпілотників (Group 5 UAV) і використовує схему VTOL — вертикальний зліт і посадку. Завдяки цьому апарат не потребує злітно-посадкової смуги. Він підіймається у повітря як вертоліт, після чого переходить у горизонтальний політ, використовуючи крила.

Така конструкція дозволяє поєднати високу мобільність, значну дальність польоту та швидкість, зберігаючи можливість працювати практично з будь-якого майданчика.

Призначений для найнебезпечніших місій

У Anduril наголошують, що Thunder не є заміною ударним вертольотам на кшталт AH-64 Apache. Натомість він має стати їхнім автономним напарником, виконуючи завдання, де ризик для екіпажу надто високий.

Зокрема, безпілотник зможе:

атакувати бронетехніку;

знищувати системи протиповітряної оборони;

вести розвідку перед наступом пілотованої авіації;

боротися з безпілотниками противника;

виконувати удари по цілях у глибокому тилу.

Фактично Thunder створюється як універсальна бойова платформа, здатна діяти автономно або у взаємодії з іншими повітряними силами.

Значний арсенал озброєння

Однією з головних особливостей нового апарата стане його вантажопідйомність.

Залежно від поставленого завдання Thunder зможе нести:

до 10 високоточних ракет AGM-114 Hellfire або AGM-179 JAGM ;

; до 16 баражувальних боєприпасів Altius-600 ;

; до 76 некерованих 70-мм авіаційних ракет ;

; 12 спеціалізованих антидронових перехоплювачів, розміщених у носовій частині.

Така конфігурація дозволить адаптувати платформу як для ударних операцій, так і для боротьби з безпілотниками або підтримки наземних військ.

Досвід війни в Україні вплинув на концепцію

Останні війни, зокрема повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продемонстрували, наскільки небезпечним стало сучасне поле бою для пілотованої авіації.

Велика кількість систем ППО, FPV-дронів, розвідувальних безпілотників і сучасних засобів спостереження змушує бойові вертольоти працювати на безпечнішій відстані від лінії фронту.

Саме тому концепція Thunder передбачає передачу найризикованіших місій автономній платформі, яка не наражає екіпаж на небезпеку. У разі втрати апарата військові не ризикують життям пілотів, а вартість самого безпілотника має бути значно нижчою, ніж сучасного ударного гелікоптера.

Коли Thunder підніметься у небо

Наразі Thunder існує лише як концепт, однак розробники вже випробували демонстратор технології. Перший повноцінний політ нового літального апарата запланований на 2027 рік.

Anduril також заявляє, що конструкція створюється з урахуванням можливості масового виробництва із використанням комерційно доступних компонентів. Це має здешевити серійний випуск і зробити платформу доступнішою для військових.

Якщо проєкт успішно пройде випробування, Thunder може стати одним із перших автономних бойових літальних апаратів нового покоління, здатних виконувати широкий спектр бойових завдань без участі людини в кабіні. Він відображає тенденцію, яка вже формується у провідних арміях світу: дедалі більше небезпечних місій у повітрі виконуватимуть автономні системи, тоді як роль пілотованої авіації поступово змінюватиметься.