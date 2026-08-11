У Steam розпродаж ігор, де кожен вибір щось важить — і організувала його не Valve

Steam влаштовує тематичні розпродажі мало не щотижня, і цього разу під роздачу потрапили ігри з нелінійним сюжетом — жанр, де рішення гравця справді щось змінює, а не лише прикрашає катсцену. Акція отримала назву «Фестиваль важливості вибору» і триватиме до 17 серпня включно.

В асортименті — суміш жанрів, об’єднаних одним принципом: наративні розгалуження. Тут і інтерактивне кіно на кшталт Directive 8020, і повноцінна рольова гра Esoteric Ebb, і симулятор побачень Date Everything, і хорор No, I’m not a Human, де головна інтрига — відрізнити людину від підробки.

Цікавий нюанс: розпродаж не має жодного офіційного стосунку до Valve, попри те що проходить на самій платформі. Організатором виступила студія Telltale Games — та сама, що будувала кар’єру на іграх із вибором, від The Walking Dead до The Wolf Among Us, і зараз працює над продовженням останньої. Для студії, чиє ім’я практично стало синонімом жанру, влаштувати такий фестиваль — природний хід: і власним проєктам зробити рекламу, і нагадати ринку, хто саме започаткував моду на «наслідки твого вибору» в іграх.