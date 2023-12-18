Вийшла відеокамера DJI Ronin 4D-8K з підтримкою Apple ProRes RAW за 500 тисяч гривень

DJI Ronin 4D-8K отримала 35-міліметровий сенсор з роздільною здатністю 8K і 14,7-ступінчастим динамічним діапазоном. Камера може похвалитися фірмовою 4-осьовою системою механічної стабілізації зображення. Крім того, у неї подвійне значення ISO – 320/1600 або 800/4000.

Камера вміє знімати відео у високоякісному форматі RAW з роздільною здатністю 8K з частотою 75 кадрів за секунду. Крім того, є режим 4K/120 кадрів за секунду і підтримка формату ProRes RAW від компанії Apple.

Професійна камера DJI Ronin 4D-8K модульна, для неї створено безліч додаткового обладнання. І багато що лежить у коробці. Так, наприклад, до стандартної комплектації увійшов дисплей, що підключається, бездротовий передавач, твердотільний накопичувач на 1 ТБ і кабель USB Type-C.

Заплатити за таке задоволення доведеться 12 758 євро (понад 500 тисяч гривень). Але для професійної техніки це невисокий цінник.