Ілон Маск назвав винуватця того, що Starlink не працював в районі Криму

Підприємець Ілон Маск заявив, що він відмовився минулого року на запит Києва активувати на території Криму сервіс супутникового зв’язку Starlink через дії антиросійських санкцій. Про це він розповів, виступаючи в онлайн-форматі на технологічній конференції All-In Summit, організованій провідними подкастами The All-In Podcast.

На момент надходження запиту від влади України на активування, сказав Маск, Starlink у Криму було відключено. Його відключення було раніше здійснено у зв’язку із запровадженням американських санкцій проти Росії . Крим підпадає під дію санкцій США .

Маск підкреслив, що для включення системи Starlink в Криму необхідне схвалення офіційного Вашингтона , якого немає. Він зазначив, що запит із Києва надійшов буквально «посеред ночі». За словами Маска, пропозиція української влади була фактичним запрошенням взяти участь у великій військовій акції. Він порівняв подібне з нападом 1941 року Японії на Перл-Харбор.

Підприємець заявив, що якби він отримав відповідну директиву президента США Джо Байдена , то Starlink у Криму було б активовано.