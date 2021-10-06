Hardnews

Названо ноутбуки Xiaomi, які зможуть оновитися до Windows 11

Виявилося, що таких дуже багато

06.10.2021
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Вчора відбувся офіційний реліз Windows 11. Як не дивно, нова версія системи в якихось місцях виявилася більш вимогливою, ніж попередня. Але незважаючи на це, багато пристроїв Xiaomi все ж зможуть оновитися до неї.


Відповідний список був напередодні опублікований в мережі. Виявилося, що цілий ряд Redmibook і більш дорогих ноутбуків Xiaomi отримають можливість перейти з Windows 10 на Windows 11. У їх числі Redmibook Pro 14, Pro 15 і т.д, повідомляє ITHome.

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З повним переліком можна ознайомитися на зображенні нижче:

Якщо ж говорити про перший ноутбук компанії, який отримає апдейт до Windows 11, то таким став RedmiBook Pro 15 Enhanced Edition.

Якщо ж ви не хочете чекати, коли оновлення прийде вам по «повітрю», можете завантажити образ самостійно і встановити його на пристрій. Тільки переконайтеся перед цим, що ваш комп’ютер або ноутбук відповідає мінімальним системним вимогам Windows 11.

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06.10.2021
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