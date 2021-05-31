Українець отримав iPhone 12 за татуювання на обличчі

Жителю Києва подарували новий iPhone за татуювання на обличчі. Про це повідомляється на сайті магазину електроніки iLounge.





На честь відкриття флагманського магазина в столиці України ритейлер проводив акцію «iPhone 12 за тату». Відповідно до її умов, потрібно було прийти в салон, зробити татуювання з логотипом магазину на певній частині тіла і отримати подарунок. Головний приз – iPhone 12 – видавали за тату на обличчі.

«Окремо хочеться виділити сміливця Вадима Породко, який зробив татуювання з нашим логотипом на обличчі», – повідомили представники iLounge. Породко подарували iPhone 12, зробили обличчям бренду і привласнили довічний статус VIP-клієнта.

Судячи зі звітних фотографій, магазин роздавав гаджети за татуювання і на інших частинах тіла. Зокрема, за розміщення тату на зап’ясті і щиколотці український ритейлер дарував учасникам акції портативну колонку HomePod mini.