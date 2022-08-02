Представлений найлегший ноутбук у світі

Компанія Fujitsu представила ноутбук Lifebook WU-X/G2. Виробник називає свій витвір найлегшим ноутбуком у світі. Ця модель важить вдвічі менше, ніж найлегший ноутбук від Apple.





Важить Lifebook WU-X/G2 всього 634 грами, а вага MacBook Air M2 становить 1,24 кг. Корпус моделі виготовлений із вуглецевого волокна. Незважаючи на свої габарити, Lifebook має флагманське залізо та великий екран.

Новинка отримала 13,3″ IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD+. Над екраном розташувалася HD-камера із захисною шторкою.

За роботу ноутбука відповідає чіп Intel Core 12 покоління. Можна вибрати між моделями з Core i5-1235U та i7-1255U. Оперативної пам’яті – до 32 ГБ, постійної – до 2 ТБ. Акумулятор встановлений ємністю 25 Вт/год. Заявлено про 11 годин роботи без підзарядки.

За підключення відповідають такі порти: два роз’єми Type-C, один Type-A, RJ45, HDMI, 3,5-мм роз’єм та SD-слот. Є підтримка Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 6. Працює модель на базі Windows 11.

Fujitsu Lifebook WU-X/G2 вже доступний для покупки в Японії. Про вихід моделі на інші ринки поки що не повідомлялося. Вартість мінімальної версії ноутбука з пам’яттю 8+256 ГБ та чіпом Core i5 складає 179 317 єн (51 тисяча гривень).