Названа найбільш схильна до хвороб порода собак

Вчені з’ясували, яка порода собак через селекції отримала безліч небезпечних мутацій, які викликають різні хвороби.





Це кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Генетичні варіанти у таких собак пов’язані з серцевою недостатністю, пролапсом мітрального клапана (MMVD).

В ході своєї роботи вчені провели секвенування генома 20 собак восьми поширених порід, в тому числі біглів, німецьких вівчарок і золотистих ретриверів. Дослідники виявили, що кавалер-кінг-чарльз-спанієль має більше небезпечних генетичних варіантів, ніж інші вивчені породи.

Це пов’язано з тим, як саме розводили даних собак. Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі були улюбленими домашніми вихованцями у багатих людей. Однак через історію породи, собаки можуть бути схильні до серцевих хвороб. Причому це не єдина їхня слабкість, як показує практика.