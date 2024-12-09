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Intel Core i5-12490F та Core i5-12400F порівняли в сучасних іграх

GSMinfo09.12.2024
Intel Core i5-12490F та Core i5-12400F порівняли в сучасних іграх

Постарався автор YouTube-каналу RandomGaminginHD. Тестування проводилося на ПК із відеокартою GeForce RTX 4070 SUPER.

Результати в 1080p:

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  1. Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1080р з налаштуваннями Ultra – 103 fps (Core i5-12490F), 100 fps (Core i5-12400F).
  2. S.T.A.L.K.E.R. 2 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 79 fps (Core i5-12490F), 76 fps (Core i5-12400F).
  3. Microsoft Flight Simulator 2024 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 68 fps (Core i5-12490F), 63 fps (Core i5-12400F).
  4. Counter-Strike 2 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 225 fps (Core i5-12490F), 218 fps (Core i5-12400F).
  5. Red Dead Redemption 2 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 116 fps (Core i5-12490F), 115 fps (Core i5-12400F).

Висновок – Core i5-12490F і Core i5-12400F за продуктивністю майже не відрізняються. Тому сенсу в покупці дорожчого Core i5-12490F немає.

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GSMinfo09.12.2024
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