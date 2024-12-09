Hardnews
Intel Core i5-12490F та Core i5-12400F порівняли в сучасних іграх
Постарався автор YouTube-каналу RandomGaminginHD. Тестування проводилося на ПК із відеокартою GeForce RTX 4070 SUPER.
Результати в 1080p:
- Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1080р з налаштуваннями Ultra – 103 fps (Core i5-12490F), 100 fps (Core i5-12400F).
- S.T.A.L.K.E.R. 2 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 79 fps (Core i5-12490F), 76 fps (Core i5-12400F).
- Microsoft Flight Simulator 2024 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 68 fps (Core i5-12490F), 63 fps (Core i5-12400F).
- Counter-Strike 2 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 225 fps (Core i5-12490F), 218 fps (Core i5-12400F).
- Red Dead Redemption 2 у роздільній здатності 1080р з високими налаштуваннями – 116 fps (Core i5-12490F), 115 fps (Core i5-12400F).
Висновок – Core i5-12490F і Core i5-12400F за продуктивністю майже не відрізняються. Тому сенсу в покупці дорожчого Core i5-12490F немає.
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