Xiaomi припинила підтримку кількох популярних смартфонів: у списку також є POCO та Redmi

Xiaomi оновила список пристроїв, які досягли кінця життєвого циклу підтримки. Це означає, що такі смартфони й планшети більше не отримуватимуть нові версії Android, оновлення HyperOS та регулярні патчі безпеки.

Для власників цих моделей пристрої не перестануть працювати, але з часом користуватися ними стане менш безпечно. Без оновлень система не отримуватиме виправлення нових вразливостей, а частина застосунків у майбутньому може поступово втрачати сумісність зі старішим програмним забезпеченням.

Які пристрої потрапили до списку

До оновленого EOL-списку Xiaomi увійшли:

Xiaomi 12 ;

; Xiaomi 12 Pro ;

; Xiaomi 12S Ultra — версія для Китаю;

— версія для Китаю; Xiaomi Pad 6 — версія для Китаю;

— версія для Китаю; Xiaomi Pad 6 Pro — версія для Китаю;

— версія для Китаю; POCO X4 Pro 5G — версія для ЄС;

— версія для ЄС; POCO X5 5G — версія для Туреччини;

— версія для Туреччини; POCO X5 Pro 5G — версія для Індонезії;

— версія для Індонезії; Redmi Note 12T Pro — версія для Китаю;

— версія для Китаю; Redmi K60E ;

; Redmi 10 5G — версія для ЄС.

Важливий нюанс: у частині випадків підтримку завершили не для всіх глобальних версій пристрою, а лише для окремих регіональних модифікацій. Наприклад, Xiaomi 12S Ultra у китайській версії потрапив до списку завершення підтримки, але для інших регіонів оновлення можуть виходити ще певний час.

Що це означає для користувачів

Завершення підтримки не блокує смартфон і не робить його непридатним для щоденного використання. Користувачі й надалі зможуть дзвонити, користуватися месенджерами, браузером, банківськими застосунками та іншими сервісами.

Однак головний ризик — безпека. Якщо пристрій більше не отримує патчі, нові вразливості Android або фірмової оболонки залишатимуться невиправленими. Особливо це важливо для тих, хто використовує смартфон для банківських операцій, робочих акаунтів, електронної пошти та зберігання особистих даних.

Також із часом можуть виникати проблеми з окремими застосунками. Розробники поступово підвищують мінімальні вимоги до Android і сервісів безпеки, тому старі пристрої можуть втрачати частину функцій або працювати менш стабільно.

Власникам моделей зі списку варто перевірити, чи саме їхня регіональна версія потрапила до EOL-переліку Xiaomi. Якщо смартфон уже не підтримується, краще уважніше ставитися до встановлення застосунків, не завантажувати файли з підозрілих джерел і поступово планувати перехід на новішу модель.