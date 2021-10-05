Експерти розповіли, чому краще не купувати комп’ютери в зборі

Чому краще не купувати готові комп’ютери, а збирати їх самостійно? У чому переваги такої техніки перед тією, що вже представлена ​​в магазинах?





Придбання ПК – серйозне питання, до якого більшість покупців ставляться з усією відповідальністю. Це не тільки дорога техніка, а й купівля, яка повинна прослужити своєму власникові як мінімум кілька років. Розберемо причини, чому не рекомендується купувати комп’ютери в зборі.

Неліквідні і вживані комплектуючі

Перша причина полягає в сумнівній якості комплектуючих готового ПК, за які ніхто не може поручитися. У багатьох випадках внутрішній вміст комп’ютера – неліквідні товари, які не вдалося продати. У більш важких випадках користувачеві може попастися навіть вживані комплектуючі, повернуті за гарантії. Дізнатися про це за зовнішнім виглядом не вийде, тому купувати готовий ПК доведеться на свій страх і ризик.

Гарантія на комплектуючі, а не на комп’ютер

Власники готових ПК не зможуть розібрати свою техніку і, наприклад, замінити вміст, поки ви перебуваєте на гарантії. Адже якщо розбір призведе до поломки, пристрій автоматично знімається з гарантійного терміну, а значить зробити безкоштовний ремонт уже не вийде. Гарантія комп’ютера власної збірки передбачає гарантію на кожну деталь, яку можна замінити окремо. Звідси випливають й інші переваги:

У разі поломки готового ПК на огляд потрібно нести весь системний блок. У комп’ютері власної збірки користувач може з’ясувати, в якій саме деталі проблема і замінити тільки її.

Гарантія на окремі деталі зазвичай більша, ніж на вже зібраний комп’ютер з магазину.

Економія

Вартість комплектуючих для комп’ютера, які окремо продаються значно нижче, ніж за ті ж деталі, але вже в зібраному вигляді. Тому при самостійній збірці користувач зможе заощадити близько 10-20% від суми ПК. Навіть якщо людина не хоче або не може зібрати комп’ютер сама, оплата його збірки і придбання деталей має бути дешевшим, ніж придбання готової техніки.

Можливість зібрати більш потужний комп’ютер

Готові комп’ютери часто залишають користувачів в подиві. Щоб придбати потужний ПК, необхідно заплатити купу грошей. При цьому власна збірка дозволить поєднати в своєму творінні, як приклад, простий системний блок, але величезний обсяг оперативної пам’яті.

Власні переваги

Самостійна збірка означає те, що власник ПК може зібрати його конкретно під свої потреби і бюджет. При цьому легко віддати перевагу тому, що важливо в першу чергу, а на більш несуттєвих для користувача характеристиках тимчасово заощадити. Крім того, так власник може зібрати комп’ютер тільки виходячи з власних уподобань, в той час як готовий ПК змушує покупця йти на компроміси з виробником.

Висновки

Збирання ПК відрізняється економією і гнучкістю. Однак не у всіх покупців є час і можливість розбиратися в комплектуючих і їх характеристиках. У такому випадку важливо розставити пріоритети і зрозуміти, що вигідніше – переплатити за готову збірку або взяти на себе ризики з вибором комплектуючих і їх сумісності.