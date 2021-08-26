26 серпня Google почне продажі “бюджетного” Pixel 5a: велика батарея, відмінна камера і низька ціна

Ми вже встигли побачити першу інформацію про прийдешні флагмани компанії Google – Pixel 6 і 6 Pro. Вони отримають абсолютно новий (чи ні) процесор “власного виробництва” (з подачі Samsung), нову камеру і ще багато чого цікавого. Про них ми вже розповідали в окремій статті, а тепер нам хотілося б поговорити про Google Pixel 5a. Це що ще за смартфон?





Він приходить на мобільний ринок для того, щоб замінити відразу два смартфони компанії – Pixel 5 і 4a. П’ятий піксель повноцінним флагманом не став, а 4a і 4a 5G, судячи з усього, успіхом не відзначилися, тому у Google і виникло бажання скоротити модельний ряд.

Тепер один лише Pixel 5a відповідатиме за “дешевий смартфон від Google” – він і справді стане бюджетним рішенням за мірками компанії. Але, крім ціни, в ньому є й інші цікаві деталі.

Платформа смартфона в порівнянні з Pixel 5 ніяк не змінилася – як процесор використовується все той самий восьмиядерний Snapdragon 765G (Cortex-A76, 2.4 ГГц x1; Cortex-A76, 2.2 ГГц x1; Cortex-A55, 1.8 ГГц x6) з підтримкою мереж п’ятого покоління, місце оперативної пам’яті зайняв модуль типу LPDDR4X, а накопичувач – давно знайомий нам UFS 2.1.

І якщо особливої радості ця новина не принесла, то ось акумулятор смартфона готовий це виправити. 4680 мА / год – батарею саме з таким обсягом отримав Pixel 5a, і це абсолютний рекорд серед нині існуючих смартфонів від Google (об’єм батареї Pixel 6 поки невідомий).

Правда швидкісною зарядкою смартфон обділили – доступна потужність в 18 Вт. Такого обсягу, скажемо чесно, замало. Але ще більша біда криється у відсутності бездротової зарядки – тут вже вибачте, куди подітися.

Дизайн ніяких змін не зазнав – елементи управління смартфоном і роз’єми залишилися на своїх місцях; блок камер, сканер відбитків і логотип компанії розташувалися на задній кришці, а кнопка блокування виділена сірим кольором. За повноцінний стереозвук відповідають динаміки на нижньому торці і під дисплеєм.

Корпус виконаний з алюмінію і має при цьому пило-вологозахист стандарту IP67 – трішки гірший, ніж в звичайному Pixel 5 (там використовувався стандарт IP68). Вага смартфона виросла з 151-го грама до 183-х грам; підріс Pixel 5a і в прямому сенсі слова: його розміри – 154.9 мм x 73,7 мм x 7.6 мм . Смартфон став довшим, ширшим і вужче.

Разом з цим збільшилася і діагональ дисплея: Google використовувала OLED-матрицю з діагоналлю 6.34″ і співвідношенням сторін 20:9 – приріст у порівнянні з діагоналлю 6″ значний. Своїх переваг у вигляді високої щільності пікселів (~ 410 ppi) і роздільної здатності Full HD + дисплей не розгубив. Все це захищено склом Gorilla Glass 3-го покоління.

Єдиний мінус, який можна відзначити – відсутність високої частоти оновлення. Матриця видає тільки 60 Гц, і на цьому все. Говорити про те, що “процесор не впорається”, сенсу немає – на багатьох смартфонах з тим же чіпом розгортка в 90 Гц працює, і великих проблем з нею немає. Мабуть, Google якось потрібно розмежовувати смартфони.

Сенсор Sony IMX363, який використовували Google протягом кілька років, скоро піде на спокій … але тільки не у випадку з Pixel 5a. Камера побудована саме на ньому, і скаржитися з цього приводу сенсу немає: він має все ще добротний набір характеристик (розмір пікселя 1.4 мкм, роздільна здатність 12.2 МП, відкриття f / 1.7, розмір датчика 1 / 2.55 “, фокусна відстань 27 мм), а також оптичну стабілізацію. Камера на століття!

Другий модуль відповідає за широкий кут в 119 градусів, має роздільну здатність 16 МП, відкриття f / 2.2 і розмір пікселя 1.0 мкм. Місце фронтального модуля зайняв сенсор на 8 МП. Ніяких відмінностей від Pixel 5.

Google не стала морочитися і з модулями зв’язку, залишивши Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC і Type-C 3.1 на своїх місцях.

Ось ми і підібралися до ціни. Американська компанія поки повідомила лише про одну версію смартфона – 6/128 ГБ, і коштувати вона буде 390 євро. Новий Pixel за такі гроші – дуже привабливий варіант. Будемо чекати новин про запуск продажів смартфона – старт запланований на сьогодні, на 26 серпня.